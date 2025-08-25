俳優の松山ケンイチが8月24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。棚のDIYを披露した。

【画像】松山ケンイチがDIYした革張りの棚 仕上がりにご満悦「綺麗ですね」

今回は、壁一面に革張りの棚を作っていくようだ。かなり大きい馬革と材料はすでに用意しており、「サクッとやっちゃいましょう」と作業をスタートすることに。

まずはパーツに両面テープを貼り、馬革を貼っていく。スタッフ2名と協力し、馬革をカットして貼り付けようとしたところ、両面テープが足りない可能性が浮上。松山は「これ足りなかったらできない」と不安を漏らしつつも作業再開することに。黙々と馬革を貼り付け、ローラーで引き伸ばしてなんとか間に合わせ、無事完成した。

今回は、縦3列の本棚を作成したようだ。出来栄えに松山は「綺麗ですね」と満足そうな様子を見せ、棚にいくつか書籍や絵を飾り付けてみることに。中央の本棚は棚の間隔を広めにとって、絵を2枚飾ったようだ。ほかの棚はアーティスティックな書籍を横に並べ、完成した。

今回の動画に視聴者からは「とても素敵」「めっちゃオシャレ～」「カッコいい！」といった声が集まった。

（文＝向原康太）