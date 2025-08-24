フローリングの上ですっかりくつろいでいる猫ちゃんに、飼い主さんが仕事に行くことを告げると……？あまりにも可愛すぎるリアクションが、仕事に行けなくなると反響を呼んでいます。

この投稿は執筆時点で92万再生を突破し、「飼い主さんの言葉を理解してる素晴らしいパートナーですね♡」といった声があがりました。

【動画：くつろいでいる猫に『行ってきます』と仕事に行くことを伝えたら…】

甘えん坊なジャンくん♡

Instagramアカウント「ani_channel3」に投稿されたのは、オシキャットの特徴でもある、豹柄模様が素敵な「ジャン」くんが見せた、可愛すぎるリアクション。

甘えん坊でおっちょこちょいだというジャンくんは、お迎え当初、先住猫ちゃんのハチワレ「アニ」ちゃんに威嚇されていたそうです。しかし、今ではすっかり仲良しになり、寄り添って眠る姿も見られるようになったそうです。

「行ってきます」をすると……？

そんなジャンくんが、フローリングの上で横になってくつろいでいた、ある日のこと。大きく伸びをして、完全にリラックスしている状態だったそうですが、仕事に行く飼い主さんが「行ってきます」とジャンくんに声をかけた途端、大きく目を見開いたのだとか。

そして、大慌てで抗議の声をあげたジャンくん。まるで、「行っちゃダメ！」と言っているかのような必死な様子に、思わず胸がキュンとしてしまいます。

必死に引き留める姿に胸キュン

どうしても飼い主さんに出かけてほしくないジャンくんは、急いでキッチンカウンターの上にのぼり、可愛いソプラノボイスで悲しげに鳴いていたそうです。飼い主さんに一生懸命撫でられに行く姿が可愛らしくて、こんなことをされては仕事に行けなくなってしまいそうです。

なんと、飼い主さんが仕事に行くとき、ジャンくんはほとんどいつもこうして悲しんでいるのだとか。そんなジャンくんの姿に辛くなってしまうけれども、それが可愛くもあるという飼い主さんに、心から同意せずにはいられません。

可愛すぎるジャンくんのリアクションに、リールの視聴者からは「猫語わからないですが寂しーって聞こえます 可愛すぎます 帰宅するのが楽しみですね」「これはメッサ可愛いですよね♡会社をサボる堂々たる言い訳になり得ますね」「言葉が分かってる～慌て方がかわいい～ですニャ～♡♡」「可愛い～出かけられなくなります〰️」「愛おしすぎて切ない♡」「後ろ髪引かれますね～、こんな声で泣かれたら」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「ani_channel3」では、ジャンくんと先住猫ちゃんのアニちゃんが仲良くニャンプロをしたり、飼い主さんの元に集まったりしている、見ているだけでほっこりする日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ani_channel3」さま

