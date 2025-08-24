TikTokアカウント「omochan_056」に投稿された、スコティッシュフォールドの子猫「おもち」ちゃんの映像が話題です。記事執筆時点で58.6万回再生を突破し、「猫さますぎて尊い」「可愛いの権化」「無限で見れちゃう」など、おもちちゃんの可愛すぎる姿に悶絶した視聴者からのコメントが多く寄せられています。

【動画：冷蔵庫と壁のすきまから、子ネコが顔を出したと思ったら…】

好奇心いっぱいにかくれんぼをするおもちちゃん

投稿は、一見すると何もなさそうなキッチンの一角から始まります。ある日、冷蔵庫と壁の狭い隙間に隠れていたおもちちゃん。ひょこっと顔だけ出したかと思えば、すぐに引っ込み、また顔だけ出す、といった動きを繰り返していたそうです。まるでアニメのようなコミカルで素早い動きは、小さな子どもがかくれんぼを楽しんでいるかのようだったといいます。

飛び出したかと思えば急ブレーキ！慌てて戻る姿も

最初は顔だけを出したり、出てきても上半身までだったりしていたおもちちゃん。突然隙間から抜け出し、こちらに向かって走り出したかと思いきや、なぜかすぐに急停止！慌てて隙間へ戻っていったそうです。

一体何を見て、なぜ慌てて逃げたのかはおもちちゃん本人にしか分かりませんが、謎が多いところも可愛らしく、見ているだけで笑顔になります。

あくまで推測ではありますが、ずっとおもちちゃんを撮影している飼い主さんのことを不思議に思ったのかもしれませんね。

好奇心の塊、子猫らしい結末も！

飼い主さんが隙間に隠れているおもちちゃんを撮影したシーンでは、次にいつ飛び出そうか、好奇心でいっぱいの大きな瞳が印象的だったそうです。

また、勢い余ってお尻からでんぐり返しで飛び出す場面も見られたといいます。でんぐり返しの際、おもちちゃんの視界には自分のしっぽが写ったようで、今までの遊びを忘れて自分のしっぽに夢中になる姿も見られました。

次々に興味が移り変わるところはまさに子猫らしく、無邪気さ全開の愛らしさで視聴者の心を鷲掴みにしたのでした。

今回の投稿には「最後でんぐり返ししてくるのほんとかわいい」「しっぽが気になって隠れてたことも一瞬で忘れてるの猫さますぎて尊い」「隙間にカメラ向けた時の首の曲がり方が可愛すぎて…」といった、可愛すぎるおもちちゃんの姿に悶絶するコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント『omochan_056』さまでは、他にも飼い主さんに甘える姿や無邪気に遊ぶ姿など、おもちちゃんの可愛い日常がたくさん見られますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント『omochan_056』さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。