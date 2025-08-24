◆明治安田Ｊ２第２７節 藤枝４―１愛媛（２３日、藤枝サ）

藤枝ＭＹＦＣが愛媛を４―１で下し、５試合ぶりの勝利。１―１の後半１３分にＭＦ浅倉廉（２４）が２戦連続となるゴールを挙げて勝ち越すと、同２０分にはＪ１新潟から復帰したばかりのＦＷ矢村健（２８）が加点した。ホームでの白星は５月３１日の山形戦以来５試合ぶりで、４得点は今季最多タイ。

歓喜の瞬間は後半２０分だった。右サイドを抜け出した藤枝・浅倉が中央へクロス。そこに勢いよく走り込んだ矢村が頭を合わせた。

帰って来たエースＦＷの「あいさつ代わり」の一撃にスタンドのサポーターは大盛り上がり。ベンチから飛び出した仲間にもみくちゃにされた背番号９も、スタンドに敬礼した。「決めるべきときに決める選手がいると、チームの士気が上がる。スタジアムの空気を変えた」と須藤大輔監督（４８）はうなずいた。

Ｊ１新潟から期限付き移籍していた２３年からの２年間で計２５ゴール。まさに藤枝のエースストライカーだった。だが今季、新潟に戻ったもののチャンスをつかみ切れないでいた。そして、この夏に藤枝からオファーを受けた。尊敬する須藤監督からの「帰って来てほしい」というラブコールもあり、「試合に出て点を取りたい」と復帰を決めた。

練習合流は２１日。「競争を勝ち抜く」と強い気持ちでトレーニングに励み、この日のスタメンを勝ち取った。指揮官は「試合勘がどうか」と話していたが、前線を動き回って心配を吹き飛ばした。仲間たちも矢村の気迫に連動。前半１８分に失点も、同３７分にＦＷ中川風希（３０）が同点弾だ。

後半には存在感がさらに増した。後半５分にゴール正面からミドル。惜しくもクロスバーを直撃したが、同１３分にはＧＫのフィードに合わせて抜け出す。相手ＤＦと競り合ったこぼれ球を、走り込んだ浅倉がシュート。勝ち越し点を呼び込んだ。

同４３分にはＭＦシマブク・カズヨシ（２６）がＦＫを直接決めてダメ押し。４月２９日のアウェー・愛媛戦（４〇２）以来、今季最多タイの４得点だ。「矢村が入ったことで、昔の躍動感あるサッカーを思い出した」と指揮官。この勢いに乗って、次のアウェー・長崎戦も勝つ。（里見 祐司）

藤枝ＦＷ矢村健（復帰戦でゴール）「後半に思い切ってシュートを打てるようになった。これから浅倉選手との差を詰めていきたい」