北川景子が誕生日「39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります」当日はイモトがお祝い

女優の北川景子が8月22日、自身のX（Twitter）で、39歳の誕生日を迎えたことを報告している。



北川はこの日、「39歳になりました ここまで続けて来られたのも応援してくださる皆様のおかげです。ありがとうございます。39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります」と投稿。大阪・関西万博を満喫する姿など、複数の写真を添えた。



また、誕生日当日は、親友のタレント・イモトアヤコにお祝いしてもらったそうで、「イモトアヤコちゃん 長い付き合いになってきた 39歳初日もよく笑った 帰って急いで夕食作る 献立考える時間なくてカレー 私はランチがまだ消化できず 胃がアラフォー」と投稿。



これに反応したイモトが「同じく胃がアラフォー」と同意すると、北川は「ランチ美味しく食べるために朝抜いて、ランチ食べたら夜食べられない。（笑）内臓は歳を重ねているね」とつづっている。