「#今日は沖縄から出られません」沖縄尚学応援のため沖縄県民が大移動!? 「沖縄県民の郷土愛は凄まじい」
決勝進出を果たした沖縄尚学高校を応援しようと、沖縄から甲子園へ駆けつける人が続出しているようです。
【投稿】飛行機の増便も決定！
確かに、航空券を比較検索するWebサイトでは、同日の便はすでに空席が見つからず、23日も10時の試合開始前に着く便はありません。
ほかにも、「ほんまや…今日沖縄から大阪に最速で移動しようとしても台北経由で関空に明日昼着が最速」「沖縄県民の郷土愛は凄まじい 甲子園、高校野球への想いは別次元」「本当に飛行機がすべて満席。。。」「このタグの破壊力」などの反応が上がっています。
「本当に飛行機がすべて満席。。。」X（旧Twitter）上で「#今日は沖縄から出られません」といったハッシュタグが話題を集めています。沖縄県勢として15年ぶりの決勝進出を決めた同校の応援のため、沖縄県民が“大移動”を始めたようで、「何としても甲子園に応援に行きたい沖縄県民、伊丹神戸関空便はもちろん、羽田福岡名古屋も全て満席にしてしまう」と、沖縄から大阪、名古屋、福岡、東京へ向かう22日のANAの飛行機が全て満席となった画像を公開する人も。
