巨人７―１ヤクルト（セ・リーグ＝２１日）――巨人がヤクルト戦の勝ち越しを決めた。

１点リードの二回、リチャードと丸の２ランなどで突き放した。田中将は４月以来の白星。ヤクルトは石川が乱調だった。

「とにかく勝ててうれしい」

日米通算２００勝の節目についに手をかけた。４月３日以来となる今季２勝目、通算１９９勝目をつかんだ巨人の田中将は、「とにかく勝ててうれしい。二軍での暮らしも長かったし、応援してくれる方々の期待にも応えたかった」。不屈の精神で舞い戻り、一味違った姿を見せた。

序盤の援護にも守られ、大胆に直球で押した。二回一死からオスナの二塁打で初めて走者を背負った場面は、山田を外角低めの１４６キロで見逃し三振。強打者を相手にしても一歩も引かず、四回にソロを浴びたが、５回１失点にまとめた。

攻めの投球ができるようになったのには理由がある。ファームにいた７月下旬のある日。春季キャンプで投球フォームの改良に二人三脚で取り組んだ久保巡回投手コーチから、少し厳しい口調で問われた。

「諦めてないよね？ 今のままじゃ難しいよ」

田中将なりに試行錯誤を繰り返し、再び一軍に戻ることを目指していた。ただ、首脳陣に昇格を決断させるまでの結果は出せていなかった。「大丈夫です。やりますよ」と力強く答え、改めて名伯楽と意見を交わし、改善策を模索したという。

自身の感覚と久保コーチが説く理論を重ね合わせ、左脚を一塁方向に引いた状態から始動するフォームに修正し、「自分がやろうとしていることが、だいぶ形になってきた」。球の出力や安定性が増し、この日も「（ストライク）ゾーン内にしっかり意図した球を投げることができていた」と自信を持って勝負できた。

４月の１９８勝目とは、「もう全然、内容が違う」と断言した田中将。確かな手応えを胸に、大台に挑む。（井上雄太）

巨人・阿部監督「（田中将は）立ち上がりはちょっと球が走っていなかったけれど、何とか切り抜けてそこから上がってきた」