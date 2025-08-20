Àï´Ï¤Î¡È¿ÀÏÃ¡É¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿»ö·ï¨¡¨¡ÀèÂå¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤òÄÀ¤á¤¿ÆüËÜ³¤·³¤Î¾×·â
Àï´Ï¤¬¡ÖºÇ¶¯¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¦ÄêÀâ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Þ¥¹¥È¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ä¹´üÅ¸³«¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·îº¢¤Þ¤Ç²£¿Ü²ì¤Ë´ó¹Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±´Ï¤ÈÆ±¤¸´ÏÌ¾¤ò»ý¤ÄÀèÂå¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤Ï¡¢80Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·±Ô¤ÎÀï´Ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ1941Ç¯12·î10Æü¡¢¤³¤Î´Ï¤ò½ä¤ê¡¢Åö»þÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢À¤³¦»ËÅª¤Ë¤â½ÅÂç¤Ê½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀèÂå¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Û¸½ºß¡¢¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×Æâ¤Ë¤¢¤ëÀèÂå´Ï¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥Þ¥ì¡¼²³¤Àï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÅìÍÎ´ÏÂâ¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Àï´Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤È½äÍÎÀï´Ï¡Ö¥ì¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢´°Á´ÉðÁõ¤Î¤Þ¤Þ¹Ò¹ÔÃæ¤ËÆüËÜ³¤·³¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ·âÄÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¹Ò¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÄäÇñÃæ¤ÎÀï´Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤â·âÄÀÎã¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1940¡Ê¾¼ÏÂ15¡ËÇ¯11·î11Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢³¤·³¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥¿¥é¥ó¥È¶õ½±¤ä¡¢1941¡Ê¾¼ÏÂ16¡ËÇ¯12·î8Æü¤ËÆüËÜ³¤·³¤¬¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤¬¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥é¥ó¥È¤Ç¤ÏÀï´Ï1ÀÉ¡¢¿¿¼îÏÑ¤Ç¤Ï4ÀÉ¤¬¹Ò¶õµ¡¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÀ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò´ñ½±¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÀï´Ï¤Ï½ÅÉðÁõ¡¦½ÅÁõ¹Ã¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Ò¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¼ï¤Î¿®¶Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¤¬Åö»þ¤âº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÌ³¤¤äÃÏÃæ³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥É¥¤¥Ä¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢Î¾·³¤Î¹Ò¶õµ¡¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ò¶õÀïÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤ä¼«¿®¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î³¤·³¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¹â¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤Ï¡¢¥¥ó¥°¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸5À¤µéÀï´Ï¤Î2ÈÖ´Ï¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÇ¯¤Î1·î¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎºÇ¿·±Ô´Ï¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Ï¡¢Ë¤·âÎÏ¤è¤ê¤â¹Ò¶õ¹¶·â¤ËÂÑ¤¨¤ë·øÏ´¤ÊÀß·×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ËÉ¸æÎÏ¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÂ¾¹ñ¤ÎÀï´Ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ìÊâÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¹Ò¶õÀïÎÏ¤Ë¤è¤ë¸î±Ò¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢¥Þ¥ì¡¼ÊýÌÌ¤Ç¾åÎ¦ºîÀï¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÁ¥ÃÄ¤ò¹¶·â¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ª¤è¤Ó¶îÃà´Ï4ÀÉ¤òÈ¼¤Ã¤Æ½Ð·â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏÆüËÜ³¤·³¤¬¹¶·â¼Â¹ÔÁ°¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ»³²¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿!?
¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ³¤·³¤ÏµÞî±¡¢¶åÏ»¼°Î¦¾å¹¶·âµ¡¤ª¤è¤Ó°ì¼°Î¦¾å¹¶·âµ¡¤«¤é¤Ê¤ë¹Ò¶õÀïÎÏ¤ò¤«¤½¸¤á¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë´ÏÂâ¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ì¡¼²¤Ç¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿½äÍÎÀï´Ï¡Ö¥ì¥Ñ¥ë¥¹¡×¡Ê²èÁü¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥É¥á¥¤¥ó¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹¶·â¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹Ò¹ÔÃæ¤ÎÀï´Ï¤ò¹Ò¶õµ¡¤ÇÄÀ¤á¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¡È¿®¶Ä¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ³¤·³Æâ¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Åö½é¤ÏÏ¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Ç¤¹¤é¡¢¡Ö±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡Ø¥ì¥Ñ¥ë¥¹¡Ù¤ÏÄÀ¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡Ù¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤ÂçÇË¤¬¸Â³¦¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤âÌµÍý¤«¤é¤Ì¤³¤È¤Ç¡¢³«ÀïÁ°¤Î¸¦µæÊó¹ð¤Ë¤Ï¡Ö¹Ò¶õµ¡¤¬¡¢Àï´Ï¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¿ïÈ¼´Ï¤ÎÂÐ¶õË¤²Ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹¶·âÂâ¤Î6³ä¤¬Â»Ì×¤¹¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®²Ì¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ³¤·³¤ÎÎ¦¹¶Ââ°÷¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÊó¹ð¤òÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·è»à¤Î³Ð¸ç¤ÇºîÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶ÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥µ¥¤¥´¥ó´ðÃÏ¤ª¤è¤Ó¥Ä¥É¥¦¥à´ðÃÏ¤òÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¶åÏ»¼°Î¦¾å¹¶·âµ¡¡¦°ì¼°Î¦¾å¹¶·âµ¡¤Î·×85µ¡¤Ï¡¢¿åÊ¿Çú·â¤ª¤è¤ÓµûÍë¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¤¬¸Ø¤ëÂç·¿Àï´Ï2ÀÉ¤ò¤ï¤º¤«3»þ´Ö¤Ç·âÄÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Ò¹ÔÃæ¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¤¿Àï´Ï¤Ë¤Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¡ÖÉðÂ¢¡×¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä
¡¡¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç2ÀÉ¤ÎÀï´Ï¤¬·âÄÀ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º÷Å¨¤ÎÉÔÈ÷¡¢´ÏºÜÂÐ¶õË¤¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â²¤½£ÀïÀþ¤Ç¤Ï¹Ò¶õµûÍë¤òÍÑ¤¤¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬µ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¹ñ¤ÎÍë·âµ¡¤Ç¤¢¤ë¡¢ÆüËÜµ¡¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÆßÂ¤Ê¡Ö¥½¡¼¥É¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë·±Îý¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾èÁÈ°÷¤Ë¤è¤ëÂÐ¶õË¤²Ð¤¬ÆüËÜ·³µ¡¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¡Ö¥ì¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Î¹¶·â¤òÃ´Åö¤·¤¿°ì¼°Î¦¹¶¡Ê²èÁü¡§¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥É¥á¥¤¥ó¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¸î±Ò¤È¤Ê¤ë¹Ò¶õµ¡¤¬1µ¡¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÉ¶õ¤òÃ´¤¨¤ë¶îÃà´Ï¤â¤ï¤º¤«4ÀÉ¤·¤«¿ïÈ¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î³¤Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÀï´Ï¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î±ç¸î¤Ê¤·¤Ç¤ÏÌµÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüÊÆÎ¾³¤·³¤ÏÀï´ÏÃæ¿´¤ÎÀï½Ñ¤«¤é¡¢¹Ò¶õÊì´Ï¤ò¼ç¼´¤È¤¹¤ëÀïÆ®ÍÍ¼°¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀï¤¤¤Ç¹¶·â¤ò»Ø´ø¤·¡¢½ªÀï´ÖºÝ¤Ë¤ÏºÇ¸å¤ÎÏ¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾®Âô¼£»°ÏºÃæ¾¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤È±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹ÅìÍÎ´ÏÂâ»ÊÎá´±¤Î»à¤òÅé¤ß¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì²æ¡¹¤Ë¤âÆ±¤¸±¿Ì¿¤¬Ë¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾®ÂôÃæ¾¼«¿È¤Ï¤½¤Î±¿Ì¿¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¹Ò¹ÔÃæ¤Ë¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ·âÄÀ¤µ¤ì¤¿Àï´Ï¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤·³¤¬¸Ø¤ëºÇ¿·±Ô´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤È¡ÖÉðÂ¢¡×¤ÎÌ¾¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£