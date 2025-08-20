エチオピアのアファール州で人類の祖先の歯を発掘する考古学者/Amy Rector/Virginia Commonwealth University

（ＣＮＮ）エチオピア北東部での数十年がかりの考古学プロジェクトで発見された太古の歯の化石は、二つの異なる種類のホミニン（ヒト族＝人類の祖先）が２６０万〜２８０万年前に同じ地域で暮らしていたことを示唆する。そのうちの一方は、従来知られていなかった種である可能性がある。

今回の発見は、人類進化の複雑な網の目に対する新たな知見を提供する。２０１８〜２０年にかけて見つかった歯の化石１０点は、初期人類の系統に位置するアウストラロピテクス属のもの。一方、１５年に見つかった３点はヒト属のものだった。後者には現生人類のホモ・サピエンスも含まれる。研究結果は１３日付の科学誌ネイチャーに掲載された。

このように化石記録上で二つのホミニンが重なるのは珍しい。そのため以前の科学者らはヒト属がアウストラロピテクス属の後に現れたと考えており、両者が同時代を生きていたとは想定していなかった。アウストラロピテクス属に含まれる種は、現生人類と同様に直立歩行するが脳はかなり小さく、その大きさは類人猿に近い。脳の大きさが増したヒト属の種の登場について、今日の人々は現生人類につながるある種の進化論的な発達と受け止めがちだ。

しかし２種の共存はホミニンに関して、数多くの種類が一度に発達、生活していたことを明示する。「この新たな研究から、我々の多くが頭に描くイメージは正しくないことが分かる。つまり類人猿がネアンデルタール人になり、現生人類になるというイメージだが、進化はそのようには機能していない」。研究論文の共著者で、米アリゾナ州立大学人類進化・社会変化学部のケイ・リード名誉教授は電子メールでそう語った。二つのホミニンの種が一緒に存在していることから人類進化は直線的ではなく、広く枝分かれしており、その中で絶滅する種がいるということだと、同氏は説明する。

０２年以降、リード氏はヒト属の初期の種に関する証拠を探る研究プロジェクトを統括してきた。１５年には、確認されている中で最古となる２８０万年前のヒト属の顎骨（がっこつ）を発見したと発表。同時にアウストラロピテクス属のアウストラロピテクス・アファレンシスの証拠についても調査を続けている。アウストラロピテクス・アファレンシスは、３９０万年前に初めて登場するが、２９５万年前以降は化石の記録が途絶えており、最初のヒト属が現れるより前に絶滅したと考えられる。

その後研究チームは１８年と２０年に、別々の遺跡からアウストラロピテクス属の歯を発見。同属のアウストラロピテクス・アファレンシスやアウストラロピテクス・ガルヒの歯と比較したものの特徴が合致しなかったため、現在はこれまで知られていなかったアウストラロピテクス属の種の歯だと考えている。また当該の種は、初期のヒト属の種と共存していたともみている。

これらの歯の化石はエチオピアのアファール州で発見された。現地からは様々な種類の化石の他、最初期の石器も出土するとリード氏は説明する。

新たな研究で記録されたアウストラロピテクス属の歯の年代は２６３万年前。ヒト属の歯は２５９万年前及び２７８万年前となっている。ただ研究チームはそれぞれの種の特定については慎重で、より多くのデータや化石が入手できるのを待つ考えだ。

論文の筆頭著者で、米ネバダ大学人類学部のブライアン・ビルモア准教授は声明の中で「我々は最初期のヒト属の歯と下顎骨（かがくこつ）の見た目は把握しているが、それだけだ」と説明。そのためアウストラロピテクス属とヒト属の違いを理解する上で、新たな化石を見つけることが極めて重要になると強調した。それによって、両方のホミニンの化石記録が同じ地域で重複し得た経緯も理解できる可能性があると示唆した。

アウストラロピテクス属とヒト属が生きていた時代、現在大部分が半砂漠地帯のアファール州は降雨量の季節的変動が格段に大きかったとリード氏は指摘。乾期が支配的な中にも、短い雨期が訪れていたという。１年の間の一時期だけ形成される川の近くに樹木は乏しく、周辺環境はほとんどが湿地と草地だった。

リード氏によると、現地からは草を食べていたキリンの種の化石が見つかっている。現在はホミニンたちの歯の分析を通じ、当時のヒト属とアウストラロピテクス属が同じ物を食べていたのかどうか調べているという。それを突き止めることができれば、彼らが食糧資源を分け合っていたのか、取り合っていたのかも把握できる可能性がある。研究チームはこの他、どちらのホミニンが遺跡で見つかった石器を作っていたのかも明らかにしたい考えだ。

二つのホミニンがどのように現地で共存していたのか、現段階で具体的に解明することは不可能だ。それでもリード氏は、将来の発見によってより多くの答えがもたらされるだろうと期待を寄せている。