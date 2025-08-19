STEAMCREAMから秋限定「キンモクセイ＆茶」誕生♡香るスキンケアで心も肌も潤う

「人生は複雑、だからスキンケアくらいシンプルに」という想いから誕生したSTEAMCREAM。独自のピュアスチーム製法で仕上げられた人気の保湿クリームに、秋の訪れを告げる「スチームクリーム キンモクセイ＆茶」が仲間入りします。天然精油のみで再現された甘く優雅な香りと、酒粕エキスやチャ種子油による潤いケアで、肌も心も満たされる特別なひとときをお届けします。

秋を纏うキンモクセイの香り

4年の歳月をかけ、天然精油だけで再現された「キンモクセイ」の香りは、どこか懐かしく甘やかで、秋の訪れを感じさせてくれます。

温かみあるシトラスと濃厚なバニラやベンゾインが調和し、ふんわりと優美に香り立ちます。

肌にまとうように香る軽やかさは、オフィスや電車でも自然に馴染み、髪の毛先や手首に少量なじませれば、秋風にのせてやさしく広がります。

香水のように強すぎず、さりげなく香るアイテムを求める方にもぴったりです。

夏疲れ肌に潤いを与えるケア

価格：2,453円（税込）



強い日差しや乾燥でダメージを受けた夏の肌は、秋冬に向けてしっとりとしたケアが必要です。

「スチームクリーム キンモクセイ＆茶」には山形の日本酒「庄内美人」由来の酒粕エキス2が配合され、乾燥によってくすんだ肌のキメを整えます。

さらに、静岡県産の茶の実から採取したチャ種子油3が水分バランスを保ち、ハリとツヤをプラス。乾燥の厳しい冬に備え、肌をすこやかに導いてくれます。

発売日：2025年8月20日（水）

容量：75g

心も肌も秋色に彩るスキンケアタイム

STEAMCREAMの新作「スチームクリーム キンモクセイ＆茶」は、秋に咲く花のように甘く優雅な香りと、肌に寄り添ううるおいケアを同時に叶える特別なアイテム。

日常のひとときに取り入れるだけで、肌はしっとり、心はふわりと満たされます。季節の変わり目のゆらぎやすい時期だからこそ、自分を大切にするケアを始めてみませんか？

この秋は香りとともに、心地よいスキンケア習慣を楽しんでください♪