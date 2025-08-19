近年、女性の進学率は右肩上がりを続けています。1984年時点では、男性の大学進学率が34.7％、女性が12.7％と大きな差がありました。 しかし2024年には、男性61.9％、女性56.2％と、格差は縮小しています。かつて「男は仕事、女は家庭」という価値観が当たり前だった時代から、大きく変わってきたことがうかがえます。



しかし一方で、家庭のなかにはまだ《昭和の名残》が色濃く残っていると感じる瞬間も--都内在住の会社員・F子さん（30代・女性）は、夫からのある言葉に思わず固まってしまったといいます。



娘の教育について夫とバトル勃発！？

「小学生の娘がいて、そろそろ塾を検討しようかと思っていたんです。進学も視野に入れて、少しずつ準備しておこうと思っていたら、夫が『女の子なんだから、別に塾なんて行かせなくていいんじゃない？』って言い出して」



思わず「…は？」と聞き返すF子さん。さらに、夫はさらりとこう言ったそうです。



「だって、女の子って愛想さえ良ければ、別に学歴とか職業なくても何とかなるでしょ？」



--その瞬間、F子さんの頭の中で何かが弾けたといいます。



「愛想さえ良ければ」…なわけないでしょ！

「いや、そんなことないよ。娘が一人で生計を立てられるくらい自立してないと、本人が困るでしょ？ 世の中そんなに甘くないよ」



すると夫は、少し首をかしげながらこう返してきたそうです。



「でも、結婚したら養ってもらえるじゃん？」



F子さんは一瞬言葉を失いました。そして、思わずこう返したといいます。



「そういうご家庭もたくさんあるけど、事情がそれぞれあるでしょう。それを考えずに、最初から養ってもらう前提で人生設計してたら、いざというとき詰むんだよ。そもそも、うちの生活費も、私が働いてなきゃまわってないでしょ！」



夫は「まあ…それは、そうだけど」と、少しバツが悪そうな様子だったとか。



更にF子さんは「自立した賢い女性じゃないと、ダメな相手と結婚したとき、ちゃんと別れられないかもよ？」と伝えたといいます。夫はそれを聞いて、石のように黙りました。



後日、F子さんと小学生の娘さんが塾を決めたことを報告すると「勉強がんばって」と微笑む夫。F子さんは夫の発言を思い出してちょっとイラッとしましたが、言い返せたことにはスッキリしたそうです。



世の中そんなに甘くない

「誰かに依存しないと生きていけない」という前提が染みついたままでは、女性は自分の人生を選ぶ自由すら奪われてしまいます。ましてや、離婚したくても経済的な理由で動けない--そんな現実に直面している人が少なくないのは、SNSや相談サイトを少し覗けば一目瞭然です。



「私は、娘には《選べる人生》を歩んでほしい。勉強を頑張って、やりたいことができたら、それを実現できる力を持っていてほしい。愛想がいいだけで乗り切れるほど、世の中甘くないよって、心から思います」F子さんは冷静にそう語りました。



もちろん、学歴や職業がすべてではありません。しかし、「どうせ女の子だから」と最初から可能性にフタをすることは、親としてあまりにも無責任ではないでしょうか。



今の時代、「学歴だけが全て」ではなくなったとはいえ、「学ぶ権利」は誰にでも平等にあるべきです。男の子でも、女の子でも。そして親世代こそが、その道を閉ざす存在になってはいけない--F子さんのエピソードは、そう教えてくれているのかもしれません。



子供の未来を、先入観や性別で決めつけず、選択肢を広げてあげられる大人でありたいですね。



▽【出典】大学・短期大学への進学率の推移（Education career）