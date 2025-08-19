Beats x Verdy - Vear Beats Pill Holder

Beatsは、Beats Pillのかわいいホルダー「Beats x Verdy - Vear Beats Pill Holder」を年内に発売する。Verdyとコラボした製品。キャラクターの名前はBeats Vearで、クリームカラーをベースにBeats Pillを丸ごと食べようとしているようなデザインになっている。数量限定での発売となる。

また、Verdyのレーベル「Verdy SOUNDS」と契約した日本人ラッパーのYoung Cocoが今回のコラボレーションのためにBeatsそしてVerdyと再びタッグを組み、オリジナル楽曲を制作する。

Beats Pillは最大24時間駆動するバッテリーとIP67等級の防塵耐水性能。空間を満たすパワフルなサウンドが特徴。

BeatsはこれまでにもVerdyとのコラボレーションを実現。2023年にはVerdyの代表的なプロジェクトの一つである「Girls Don’t Cry」とのコラボレーションにより、Beats Flexイヤフォンのリミテッドエディションを展開、2024年8月には「Beats Vear + Beats Pill」としてPillホルダーを発表している。