朝ドラ考察系YouTuberトケル「嵩がついに、のぶにキレる！！」
NHK連続テレビ小説『アンパン』の8月20日放送予定回について、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさんが自身のYouTubeチャンネルで考察を披露した。動画では、第21週第103話のあらすじを先取りしつつ、主人公・たかしの大きな転機と彼の同級生コータについて語っている。
冒頭でトケルさんは「たかしがアンパンマンを描くことになる重要なエピソードが描かれる」と予告。その背景として、戦地でおばあさんから卵をもらった話や、たかしの同級生コータが新しい道に進もうとしている出来事を取り上げ、「僕の予想と考察を含んでお話していきたい」と意気込みを語った。
火曜日放送分の振り返りでは、仕事を失い落ち込むノブと、それを励ますトミコのやりとりに触れる。「自分は何のために生まれたのか」と悩むノブが、たかしに「たかしが好きな漫画を描いてくれることが一番嬉しいことだ」と本音を伝えるシーンについて、「その言葉が今のたかしには一番胸に刺さったようですね」と分析している。
次回放送の見どころとして、たかしが親友ケンタロウの依頼でNHKの子供向け番組『漫画教室』に出演する展開を紹介。「漫画家として思うようにいかない日々を送っているたかしにとって、テレビ出演は新たな可能性を開く機会」としつつ、「たかしは最初、渋々承諾したようです」と語る。生放送本番では極度の緊張から失敗してしまうものの、「子供たちは大喜びしたんです」とトケルさん。「完璧を求めすぎるたかしですが、失敗することで逆に子供たちに愛される結果となりました」「この経験はたかしの漫画家としての新たな気づきにつながるのかもしれません」と、独自の見解を示した。
また、たかしの同級生コータが調理師の資格を取得し新たな人生を歩んでいることにも注目し、今後の展開予想も披露している。
最後にトケルさんは「みんなで気持ちを共有しましょう」と呼びかけ、「他のドラマの考察もやってますので、ついでにお立ち寄りください」と締めくくりながら、視聴者への感謝の言葉を伝えた。
