途中出場の坂本は代打弾を含む2安打3打点

■巨人 6ー5 阪神（15日・東京ドーム）

巨人は15日、阪神戦（東京ドーム）で逆転勝ちし、貯金1とした。途中出場の坂本勇人内野手が3号3ランを含む2安打3打点をマークした。阿部慎之助監督は「最後まで諦めずにやった結果。（坂本の一発は）すごく、まだまだチャンスがあるよというのを示してくれた。早い段階でしたけど、チャンスはここしかないと思った」と称えた。

阿部監督の代打策が的中した。4点を追う6回2死一、三塁、代打の坂本勇人が左越えへ3号3ラン。2点差に広がった7回は無死一塁から代打・中山の右越え3号2ランで同点に追いついた。5-5で迎えた8回は丸、坂本の連打などで2死二、三塁でキャベッジの中犠飛で勝ち越した。代打・中山の一発には「もう最高の結果。それで勝ったようなものなので」と声を弾ませた。

先発の山崎が4回4安打4失点で降板。同点に追いついた8回は大勢が1回無失点。9回はマルティネスが締めて34セーブ。史上最速で通算200セーブに到達した。「勝ち続けるしかない。しがみつくしかない」と前を向いていた。（Full-Count編集部）