背中の蒸れを防ぐ！“超快適”冷却ファン付きリュック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、熱中症対策にもおすすめな、背中の蒸れを防ぐ冷却ファン付きリュック「200-BAGBPFAN1」を取扱にて発売した。
■背中に風が流れる新感覚の涼しさ
底面に搭載された大型ファンが外気を取り込み、背面ホールから風を放出。炎天下でも背中がムレず、快適に過ごせます。汗をかきやすい通勤やレジャー時に、まるで扇風機を背負っているような涼しさを体感できる。
■アウトドアから通勤まで幅広く活躍
キャンプ、登山、釣りなどのアウトドアはもちろん、ビジネスカジュアルにも合うブラックカラーとシンプルなデザイン。約25Lの大容量で、A4ファイルやノートPCも収納可能。日常使いにもマッチする多機能バッグだ。
■USB給電でスマートに操作＆3段階調節
USB-A対応のモバイルバッテリーから簡単に給電。リュックのショルダーベルトにあるリモコンで風量を3段階（弱・中・強）に調節可能。約4〜9.5時間の連続稼働で、シーンに応じた使い分けが可能だ。
※モバイルバッテリーは付属していない。
■夏だけじゃない！ファンオフで普通のリュックに
ファンを使わない季節には、ホール無しの底面カバーに切り替えて通常のバックパックとして使える2WAY仕様。年間を通して活躍する設計で、無駄のないアイテム。ファン用ホコリよけカバー付きで清潔に保てる。
■商品詳細
■背中の蒸れを防ぐ冷却ファン付きリュック「200-BAGBPFAN1」
