左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱している巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が１日、ジャイアンツ球場で行われた故障班の練習に参加した。

室内練習場では、負傷後初となるライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行い、４月に左肘の手術を受けた黄錦豪（ファン・ジンハオ）投手と対戦。４打席対戦して安打性はなかったが、鋭いスイングを見せ「手首の問題とか、そういうところを試しながらのバッティングだったけど、強くは振れていた。痛みが出なかったので、とりあえずホッとしています」と振り返った。

約１か月実戦から離れていたこともあり、「速いボールに慣れていかないと、実戦に入ったときに対応できないかなと思う」と課題も得た。着実に実戦復帰へと近づく中で「マシンを速く設定してやるとか、そういった工夫は必要かなと思っています」と、対策を進めながら状態を上げていく。

今季は３月の２軍・阪神戦（Ｇタウン）で左手有鉤（ゆうこう）骨を骨折。２か月半のリハビリを経て、５月２０日のイースタン・楽天戦（森林どり泉）で実戦復帰後は２軍で主に「１番・遊撃」で起用され、３６試合に出場して打率３割０分６厘、１本塁打、１１打点の成績を残しフレッシュオールスターゲームにも選出されていたが、ケガのため辞退。患部の状態を確認しながら、慎重にリハビリを進めてきた。