NHK連続テレビ小説「アンパン」の8月13日放送予定回のストーリーを、NHK朝ドラ考察系YouTuber・トケル氏が独自の予想と考察を交えて語った動画が公開された。『【あんぱん】朝ドラ ８月１３日水曜日のあらすじネタバレ 第２０週 第９８話 感想予想考察 NHK ストーリー アンパンマン』と題された本動画で、トケル氏は「前回から7年の月日が経過した後の世界が描かれます。登場人物たちも大きく変化していくようです」と新展開を予感させるコメントで語り始めた。

物語は大きな時間の流れを迎え、主人公・タカシやノブ、周囲のキャラクターたちの変化が細かく考察された。トケル氏は「たかしは正直うまくいってないんですよね。でも、それを言ってしまうと不安にさせてしまう。だから本当のことが言えない」とタカシの現状に触れ、さらにノブが周囲から意外な言葉を受ける場面について、「ここにいても、あなたの探しているものは見つからないわ」とテツコが投げかける心情も読み解いた。

特に注目されたのは、タカシとノブの夫婦が「悩みもちゃんと共有することで、夫婦の絆が深まるのではないでしょうか」という一幕。7年の歳月が流れ、1960年・昭和35年の春を迎えたアンパンの世界では、仲間たちの道も大きく枝分かれし始める。トケル氏は「周りの同期たちは次々と成功していく中で、自分だけが取り残されているような気持ち。でも、それでも諦めない強さを持っていたことが、後にアンパンマンを生み出す柳瀬たかしさんの凄さなんでしょうね」と、史実を交えつつ主人公の心境を深堀りした。

また本話では、舞台美術への挑戦、映画ライターとして活躍し始める仲間、初登場の気鋭の演出家・六原英介といった新たな展開に言及し、「漫画家としての成功には結びついていない。でも、その才能が別の分野で花開こうとしています」と新たな未来への期待を表現。ノブがタカシに「脱水側はいかん」と背中を押す場面についても「心配しないで、と優しく背中を押す。そんな雰囲気なのかな」と言葉を重ねた。

動画の締めくくりでトケル氏は、「タカシの人生が逆転するところ、早く見たいなぁと思います。いや、逆転するわけじゃなく、ずっと地続きなんですかね」と独自の見解を示した上で、「この動画のコメント欄に感想を書き込んで、みんなで気持ちを共有しましょう」と視聴者に呼びかけている。

夫婦のすれ違いと本音の告白
新キャラ登場！演出家・六原英介の衝撃
チャンネル登録・応援メッセージのお願い

トケル「伊吹が般若になると決めたのは三郎の一言がトリガー」大胆考察！

トケルが語る「松浦社長はカオルの父親ではない」説！その独自根拠と予測に視聴者もざわつく

NHK大河ドラマ考察系YouTuber・トケルが読み解く『我が名は天。』―二つの“天”の意味に迫る！
