岩田剛典、変装なしで夜の渋谷に出現「街中普通に歩いてるのやばい」「イケメンすぎ」
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、自身のインスタグラムを更新。渋谷の街を変装せずに歩く姿を公開した。
【写真】「イケメンすぎ」変装なしで夜の渋谷に現れた岩田剛典
岩田は、Tシャツにデニムをあわせたラフなスタイリングで渋谷を歩く姿を複数枚の写真でアップ。顔を隠すなどの変装はせずに“そのまま”の姿で夜の渋谷を楽しんでいる様子が写っている。
この投稿を見たファンからは「普通に歩いてたなんてヤバい!!」「普通に渋谷いるのヤバイ」「街中普通に歩いてるのやばい」「イケメンすぎ」などと驚きの声が集まっていた。
【写真】「イケメンすぎ」変装なしで夜の渋谷に現れた岩田剛典
岩田は、Tシャツにデニムをあわせたラフなスタイリングで渋谷を歩く姿を複数枚の写真でアップ。顔を隠すなどの変装はせずに“そのまま”の姿で夜の渋谷を楽しんでいる様子が写っている。
この投稿を見たファンからは「普通に歩いてたなんてヤバい!!」「普通に渋谷いるのヤバイ」「街中普通に歩いてるのやばい」「イケメンすぎ」などと驚きの声が集まっていた。