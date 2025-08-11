『追放者食堂へようこそ』第7話 デニスが体調を崩す／ジーン役は甲斐田裕子
7月3日（木）から放送中のTVアニメ『追放者食堂へようこそ！』第7話のあらすじと先行場面カットが公開された。さらにデニスの育ての親・ジーンのキャラクタービジュアルが公開。キャラクターボイスを務める甲斐田裕子からコメントも到着した。
『追放者食堂へようこそ！』は、2018年に国内最大級のWeb小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始し、2019年には書籍化、2020年にはコミカライズ化を果たした『追放者食堂へようこそ！』。シリーズ累計販売数は100万部（紙＋電子）を突破し、多くのファンを魅了してきた話題が、ついに2025年7月3日（木）よりTOKYO MX、CBC、BS11、AT-X にてTVアニメ放送開始。
超一流冒険者パーティーを追放されたデニスは、元奴隷の美少女アトリエと出会い、夢であった自分の食堂を開店することに。しかし、その扉を叩くのはなぜか問題を抱えたクセ者ばかりで――！？ 心もお腹も満たされる ”新異世界グルメ人情ファンタジー” だ。
第7話のあらすじはこちら。
＜第7話「早く、良くなってね」＞
アトリエが相続した魔法書の噂を聞きつけ、賢者や魔法使いたちが続々と来店！ 冒険者食堂は空前の賑わいを見せていた。店の切り盛りのみならず、さまざまな騒動で疲労を募らせていたデニスは、ついに体調を崩してしまう。高熱にうなされる中、デニスは子供のころの思い出を夢に見る――。一方、ヘンリエッタ、ビビア、バチェルはデニスのためにお粥作りに挑むもなんと全員料理経験ゼロで……。
＞＞＞第7話先行場面カットと新キャラクターをすべてチェック！（写真9点）
そして、冒険者食堂の店主・デニスの育ての親であるジーンのキャラクタービジュアルが新たに公開。キャラクターボイスを務める甲斐田裕子からは、『ジーンという、とても素敵な師匠であり母親であり、大きな深い愛情と強さを持った役をいただきました！』とコメントが到着した。
（C）君川優樹・オーバーラップ／「追放者食堂へようこそ！」製作委員会
『追放者食堂へようこそ！』は、2018年に国内最大級のWeb小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始し、2019年には書籍化、2020年にはコミカライズ化を果たした『追放者食堂へようこそ！』。シリーズ累計販売数は100万部（紙＋電子）を突破し、多くのファンを魅了してきた話題が、ついに2025年7月3日（木）よりTOKYO MX、CBC、BS11、AT-X にてTVアニメ放送開始。
超一流冒険者パーティーを追放されたデニスは、元奴隷の美少女アトリエと出会い、夢であった自分の食堂を開店することに。しかし、その扉を叩くのはなぜか問題を抱えたクセ者ばかりで――！？ 心もお腹も満たされる ”新異世界グルメ人情ファンタジー” だ。
＜第7話「早く、良くなってね」＞
アトリエが相続した魔法書の噂を聞きつけ、賢者や魔法使いたちが続々と来店！ 冒険者食堂は空前の賑わいを見せていた。店の切り盛りのみならず、さまざまな騒動で疲労を募らせていたデニスは、ついに体調を崩してしまう。高熱にうなされる中、デニスは子供のころの思い出を夢に見る――。一方、ヘンリエッタ、ビビア、バチェルはデニスのためにお粥作りに挑むもなんと全員料理経験ゼロで……。
＞＞＞第7話先行場面カットと新キャラクターをすべてチェック！（写真9点）
そして、冒険者食堂の店主・デニスの育ての親であるジーンのキャラクタービジュアルが新たに公開。キャラクターボイスを務める甲斐田裕子からは、『ジーンという、とても素敵な師匠であり母親であり、大きな深い愛情と強さを持った役をいただきました！』とコメントが到着した。
（C）君川優樹・オーバーラップ／「追放者食堂へようこそ！」製作委員会