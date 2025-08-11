１０日にお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーとの結婚を電撃結婚を発表した女優の二階堂ふみ。前日の９日にはＮＨＫの音楽特番「ＭＵＳＩＣ ＧＩＦＴ ２０２５ 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」（午後７時半から第１部、同１０時から第２部）で司会を務め、その姿が話題になっている。

同番組は東京・ＮＨＫホールからの生放送。二宮和也、二階堂、中山果奈アナウンサーが司会を務め、ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ、福山雅治、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ、ＭＩＳＩＡら人気アーティストのほか、連続テレビ小説「あんぱん」の今田美桜、北村匠海らが出演し、豪華なステージを披露した。

二階堂は二宮とともに白の衣装で登場。２０年にＮＨＫ紅白歌合戦での紅組司会を務めたこともあり、落ち着いた進行を見せた。放送後は番組の公式ＳＮＳにも登場し、「最初すごく緊張していたんですけど、皆さんのパッションが伝わってきて、思いだったりそういうものにずっと心が動かされています」と感動を語っていた。

ネットでは「白の衣装がさわやか」「二階堂ふみさんの動く姿を久しぶりに拝見したけど、以前よりも一層お美しい印象」「ノースリーブのドレスを着ていても下品に見えない」「二階堂ふみの綺麗さ上品さは群を抜いてた」などの感想が上がっていたが、電撃婚を受けてさらに仰天。

「最近さらに磨きがかかって綺麗になったなぁ 素敵だなぁと思ってたら結婚とは！！」「どうりで最近、綺麗だなぁって思ったんですよ」「ＮＨＫの歌番組で司会してて、綺麗だなーと思ってたら！！」「幸せオーラ満載だったのが納得出来ました」「生放送からこのニュース めでたすぎる」などの声をあげていた。