「X JAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。TBS系アニメ「ダンダダン」劇中曲の対応について報告した。

8日に放送された「ダンダダン」第18話では、作中のキャラクター・HAYASiiがロックナンバー「Hunting Soul」を歌唱。X JAPANを彷彿とさせるように、上半身裸のドラマーらメンバーがヘドバンしながら激しく演奏した。

これを受け、同日にYOSHIKIはXで「何これ、 XJAPANに聞こえない？」と投稿。「えー？ この件何も知らないんだけど、こういうのってあり？ ファンのみんな、何が起こっているのか教えて」と疑問を呈した。

また、スタッフから緊急連絡を受けたことを明かし「この制作チーム、事前に一言ぐらい言ってくれれば良いのに…」とした上で、続く投稿では「最初これを知った時は、なんだか面白くて笑っていたら、弁護士達からも連絡がきた 著作権侵害の可能性があるとのことで、どうなるのだろね みなさん、この手のものは、多分先に関係者へ連絡した方がいいみたいだよ」と記していた。

そして、9日午前10時頃には前日の投稿を引用し、「この件は、音楽出版のSony Music Publishingが管理している曲に関係するため、関係者で近く話し合いが行われるようです」と進展を報告。「自分もアニメファンで、こういう作品は好きなので、前向きな方向に進むことを願っています」と思いをつづった。

また「今回の件、急に連絡が来て驚いて、つい呟いちゃいました」と記し、「お騒がせしてすみません。ごめんなさい」とお詫びした。