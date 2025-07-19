¡Ö12ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡×ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤ÎÇÙ³èÎÌ¤Ë¾×·â
¡¡ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤ÎÇÙ³èÎÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Î¾×·â¤ÎÇÙ³èÎÌ
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¸µAKB48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤ÎÅ·²¼¤ËÂç¼ê¤ò¤«¤±¤ëÀéÄ»¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¸ç¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï·Ý¿Í¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤´Ö¤Î¼ã¼Ô¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ÄNetflix¤ä·î9¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÊÂç¸çÌò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥»¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÙÂç¸çÌò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬³«ºÅ¡£¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¢¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¤Î¤¦Âç¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç¸ç¤òºÇ¤âÃÎ¤ë¥Î¥Ö¤¬¿³ºº°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢4Ì¾¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤äÃÄ¤Î¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¸ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë±éµ»¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¡ÈµÊ±ì¿³ºº¡É¤Ç»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂç¸çÁü¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Í£°ì¤Î·Ý¿ÍÏÈ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º°ËÆ£¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦ÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¸ç¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤³¤³¥Ý¥ê¥Ý¥ê¤ä¤ë¤ï¡ª¡×¤ÈÂç¸ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ÅÁð¤ò¤Þ¤Í¤¿¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð³Î¤«¤Ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡¿³ºº¸å¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´é¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Î»ÅÁð¤È¤«¤â¤¤¤¤¤ó¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¤Ï¿¼¤¯µÛ¤¤¤¹¤®¤Æ¤¿¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÙ¤ËÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¸ç¤µ¤ó¤ÏÇÙ¤ËÆþ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤ë¡£Âç¸ç¤ÏÇÙ³èÎÌ¤¬Á´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤éÁ´Á³µÛ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¿¶Ñ¤ÎÃËÀ¡¢º£45ºÐ¤À¤È4500cc¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¸ç2200cc¤Ã¤¹¤è¡£12ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£