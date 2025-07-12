Éð°æÁÔ¡¡Î¦¾å¡¦»°±ºÎ¶»Ê¤ÎÃË»Ò3000£í¾ã³²ÆüËÜ¿·µÏ¿¤Ë¶ÃÃ²¡Ö¶²¤í¤·¤¤Â®¤µ¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×
¡¡Î¦¾å½½¼ï¶¥µ»¤Î¸µÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Î¦¾å¤ÎÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿»°±ºÎ¶»Ê¡Ê£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè£±£°Àï¥â¥Ê¥³Âç²ñ¡Ê£±£±Æü¡Ë¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿·µÏ¿¤Î£¸Ê¬£³ÉÃ£´£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²÷Áö¤ËÉð°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¡££¸Ê¬£³ÉÃ¡©¡©¡©¡¡¶²¤í¤·¤¤Â®¤µ¤À¤è¡×¤È¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢Î¦¾åÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¿Í¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¸½Ìò¤Îº¢¡¢½½¼ï¶¥µ»¤Ç£±£µ£°£°£í¤Û¤ÜÉé¤±¤Ê¤¤¥ª¥ì¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤¿¤À¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÁöÏ©¤ò£±£°£°£°£íÁö¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤ÈÆ±¤¸Â®ÅÙ¤Ç¡¢¤½¤Î£³ÇÜ¤Îµ÷Î¥¡¢¿Íº®¤ß¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¿å¹êÈô¤Ó±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥Ó¥Á¥ç¥Ó¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤â¤ä¤±¤É¤È¤Ë¤«¤¯Î¦¾å¤ä¤Ã¤Æ£±£°£°£°£í°Ê¾åÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¡££²Ê¬£´£±ÉÃ¥Ú¡¼¥¹¤Ç£³ËÜÁö¤êÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¤ËÈô¤Ó¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤è¡£¡£¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤È¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ä¡£¡£¡£¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£