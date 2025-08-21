Digiday Japanは12月2日、「 DIGIDAY BRAND LEADERS 2025 」を、ザ・リッツ・カールトン東京にて開催する。今回のイベントのテーマは「AI × マーケティング〜AI時代における『スーパーマーケター』の定義〜」。マーケターの仕事とは何か。生成AIにより、施策の設計や実行、最適化といった業務が自動化されつつあるいま、求められるのは、深い戦略思考と、顧客の心を動かす創造性である。本カンファレンスでは、AIの実装事例をもとに、人とAIの実験的なコラボレーションのあり方を探る。戦略、創造性、顧客理解を軸に、まったく新しいマーケティングの現場と実践的なAI活用について議論していく。いまブランドに求められるのは、単なる業務効率化ではなく、AIをどう活かして顧客との関係を再定義し、企業の価値を再構築するかという視点だ。マスマーケティングでもパーソナライズでもない、新しいコミュニケーションの可能性が問われている。本イベントでは、生成AIを活用したコンテンツ制作やプロモーション設計、データの再活用、組織と人材の変革など、AI時代におけるマーケターの役割と責任について深掘りする。AI時代の「スーパーマーケター」に必要な視座と実践知を、業界のリーダーたちと共有する場をめざす。今回のセッションでは、西口一希氏、Digiday編集長ジム・クーパー、Glossy/Modern Retail編集長ジル・マノフら豪華メンバーが登場する予定だ。■開催概要：・開催日時：12月2日（火）9:00-20:00予定・開催場所：ザ・リッツ・カールトン東京・参加人数：総勢120名程度（ブランド様60名、パートナー様60名）■登壇者：

西口一希氏Wisdom Evolution Company 代表取締役

大阪大学経済学部卒業、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（P&G）マーケティング本部に入社。ブランドマネージャー、マーケティングディレクターを歴任。ロート製薬 執行役員マーケティング本部長として「肌ラボ」「Obagi」「メラノCC」「デオウ」「ロート目薬」などの60以上のブランドを統括。ロクシタンジャポン代表取締役、社外取締役兼戦略顧問を経て、スマートニュース執行役員マーケティング担当（日本・米国）。2020年にM-Forceを創業、2024年にマクロミル社に売却。現在、Strategy PartnersおよびWisdom Evolution Company 代表取締役社長。

ジム・クーパーDigiday編集長

MediaweekおよびAdweekを経て、2020年にDigidayに参加。20年以上にわたってメディアとマーケティング業界にフォーカスした高品質なコンテンツを生み出してきたキャリアを持つ。客観性と専門性を両立した透明性の高いジャーナリズムをリードし、読者の興味を引くアイデアを生み出すことに定評がある。

ジル・マノフGlossy/Modern Retail編集長

セントルイスでキャリアをスタートし、Alive誌のファッション・エディター や、セントルイス・ファッション・ウィークのファッション・ディレクター兼共同創設者、フリーランスのファッション・スタイリストとして活躍。その後、シアーズ（Sears）アパレル部門のsearsStyleの編集者兼ヘッド・コピーライター、Glam.comの編集者 を経て、2016年5月にGlossy編集長に就任。2025年にはModern Retailの編集長も兼任し、同ブランドの編集戦略を統括。小売業界の急速な変化を捉え、Modern RetailとGlossyの双方で、より深い業界分析と独自の視点を発信している。

登壇者やセッションの詳細については、イベント公式サイトで随時更新予定。ぜひご確認いただきたい。◆ ◆ ◆

■チケットのご案内：パートナー企業

1. 一般参加チケット 23万1000円（税込）

イベントにご参加いただける一般参加チケットです。

―イベントパス：1枚

―セッション以外に参加可能なプログラム：タウンホールミーティング、ワーキンググループディスカッション、ディナー＆カクテルパーティ

※Town Hall、8-Minute Meetingはご参加いただけません。

2. STARTER VIP チケット 55万円（税込）

8分間VIPミーティングへの参加権、VIPリードリストへのアクセス権付きのチケットです。

―イベントパス：1枚

―セッション以外に参加可能なプログラム：タウンホールミーティング、ワーキンググループディスカッション、8分間VIPミーティング、ディナー＆カクテルパーティ

―8分間VIPミーティングの実施可能数：4回（チケット参加者様がご希望する4社のVIPとミーティングが実施可能です）

―VIPリードリストへのフルアクセス：可能（当日現地参加されたVIPのお名前・メールアドレス・所属企業・部門・役職の情報を提供いたします）

※会場までの費用は各自ご負担ください。※当日のキャンセル・返金は承っておりません。

■VIPとしてのご参加をご希望の方：ブランド企業

