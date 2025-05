マイメロディ 50周年&クロミ20周年「 かわいい 」おそろいバースデー♪ Happyくじ『My Melody & Kuromi50th&20th Anniversaries』がやってくる。 サンリオ の大人気キャラクターである「 マイメロディ 」のデビュー50周年と、「クロミ」のデビュー20周年をテーマにした、Happyくじ『My Melody & Kuromi50th&20th Anniversaries』が新登場!今回のHappyくじは、ここでしか手に入らない限定描き起こしアートや、アニバーサリーイヤー限定アートを使用した豪華なラインナップに注目だ。

全9等級+LAST賞をラインナップ!今回のくじのイチオシは、アニバーサリーイヤー限定の「ピンクブラックパーティシリーズアート」を使用した、Happyくじでしか手に入らない「A賞フィギュア(全6種)」。その他にも、学校やお仕事にも使いやすい「C賞トートバッグ(全4種)」やスマホケースの中に挟むだけでマルチに使える「D賞スマホハンドストラップ」など、私生活でも使いやすいグッズがラインナップ!また今回は、特賞として「 マイメロディ 」、最後のくじを引いた方が手にすることができるLAST賞には「クロミ」の、それぞれ全高約40cmの ”BIG” な ぬいぐるみ が登場です♪さらに! セブン-イレブン 限定で「 マイメロディ 」&「クロミ」のデザインがされたリボン型のヘア アクセサリー が登場。リボン アクセサリー は「 マイメロディ 」と「クロ(ミ」がデザインされたリボン型のヘア アクセサリー で、1BOX8個入り。幅15cm×高さ9cm×奥行4cmと大きめなリボンのため、ヘア アクセサリー としてはもちろん、バッグに取り付けるなど、色々な使い方が楽しめる。アニバなスペシャルグッズをお見逃しなく!アニバーサリーHappyくじ、リボン型 アクセサリー は2025年6月27日(金)より セブン-イレブン 、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて順次展開。周年記念のお祝いにぴったりのおめかし姿の マイメロディ とクロミのスペシャルグッズを楽しんでね♪(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25051201