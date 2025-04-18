SoftBank向け「Pixel 9」や「iPhone 16e」、「Xperia 1 VI」「Galaxy S25」、「motorola edge 50s pro」などが直営店で値下げ
|ソフトバンクオンラインショップなどの直定点でPixel 9やiPhone 16eなどがお得に！
ソフトバンクは16日、携帯電話サービス「SoftBank」向けスマートフォン（スマホ）「Pixel 9」（128GB）および「Xperia 1 VI」、「motorola edge 50s pro」、「Galaxy S25」、「Galaxy S25 Ultra」（256GB）、「iPhone 16e」（128GB）、「iPhone 15」（128GB）を公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」などの直営店にて2025年4月11日（金）より価格や割賦販売価格などを改定したとお知らせしています。
ソフトバンクではソフトバンクオンラインショップなどの直営店にて4月11日に割賦販売価格や販売プログラムの見直しを行い、Pixel 9（128GB）やXperia 1 VIがよりお得に購入可能になりました。さらにGalaxy S25やGalaxy S25 Ultra、iPhone 16e、iPhone 15も価格を改定しています。改定後の価格や実質負担額は以下の通りとなっています。
・Google Pixel 9 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク（128GB）
価格：129,888円（1〜24回：1,040円／月、25〜48回：4,372円／月）
実質負担額：総額24,960円 新トクするサポート（スタンダード）適用時
・Xperia 1 VI | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
価格：168,192円（1〜24回：1,200円／月、25〜48回：5,808円／月）
実質負担額：総額28,800円 新トクするサポート（スタンダード）適用時
・motorola edge 50s pro | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
価格：23,472円（1〜24回：1円／月、25〜48回：977円／月）
実質負担額：総額24円 新トクするサポート（スタンダード）適用時
・Samsung Galaxy S25 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク 新規・MNPで契約の場合
価格：129,888円（1〜24回：1,040円／月、25〜48回：4,372円／月）
実質負担額：総額24,960円 新トクするサポート（スタンダード）適用時
・Samsung Galaxy S25 Ultra | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク（256GB） 新規・MNPで契約の場合
価格：215,568円（1〜24回：2,250円／月、25〜48回：6,732円／月）
実質負担額：総額54,000円 新トクするサポート（スタンダード）適用時
・iPhone 16e | ソフトバンク（128GB） 新規・MNPで契約の場合
価格：119,088円（1〜24回：1円／月、25〜48回：4,961円／月）
実質負担額：総額24円 新トクするサポート（スタンダード）適用時
・iPhone 15 | ソフトバンク（128GB） 新規・MNPで契約の場合
価格：119,088円（1〜24回：410円／月、25〜48回：4,552円／月）
実質負担額：総額9,840円 新トクするサポート（スタンダード）適用時
記事執筆：memn0ck
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