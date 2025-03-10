À²Ã³²µ¿ÏÇ¤Ç»Å»ö·ã¸º¤ÎTKOÌÚ²¼¤«¤é¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬°¢Á³¤È¤·¤¿¼ÕÎé³Û
¡¡¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÁÆË½¤Ã¤×¤ê¤Ë¼þ°Ï¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿©»ö¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤È¡ÄÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ëTKOÌÚ²¼¤«¤é¤Î¡ÈÀÈï³²¡É
¡ÖÀ²Ã³²¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿TKO¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1·î¡¢¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚ²Î²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢À²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿²áµî¤ò¹ðÈ¯¡£¤³¤Î»þ¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼ÂÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸Ì®¤«¤é¡ÈÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤Î²²Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ1·î31Æü¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£À²Ã³²¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¡ÈÌµÍý¤ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Ë¤ÏÂçÂÇ·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡Ö2·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÏ¿¤â½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ã¥È¤Ë¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ·ã¹â¤·¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ëÁûÆ°¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤ÎÌÚ²¼¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÚ²¼¤«¤é²ñ·×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°Á°¤«¤é¡¢ÌÚ²¼¤ÎÁÆË½¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÈý¤òðþ¤á¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÌÚ²¼¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤«¤é¸á¸å10»þ¤´¤í¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÚ²¼¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ6¿Í¤Û¤É¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ÅþÃå¤·¤Æ10Ê¬Â¤é¤º¤Ç²ñ¤¬¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ë¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÁ´°÷Ê¬¤Î²ñ·×¤À¤±²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ°¢Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç»Å»ö¤Ï¸º¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¸¶°ø¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯µÕ¶¤ÎÃæ¡¢ÌÚ²¼¤Ï¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Î¾ì¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌÚ²¼¤¬Äó¼¨¤·¤¿¼ÕÎé³Û¤Ë¤¬¤¯Á³
¡ÖYouTube¤ò¼ç¤Ê³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï¸½ºß5Ëü¿Í¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÆ°²è¤ÎËÜ¿ô¤âÁý¤ä¤·¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢1·î¤Î¼ÕºáÆ°²è¤òºÇ¸å¤ËÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Æ°²è¤Î¹¹¿·¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤Î¡È¥É¥±¥Á¡É¤ÊÁÇ´é¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î°ÍÍê¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡¤³¤¦Ê°¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤«¤éÆ°²èÊÔ½¸¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎA¤µ¤ó¡£
¡ÖÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÏYouTubeÍÑ¤ÎÆ°²è¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÕÎé³Û¤¬1ËÜ¤Ë¤Ä¤5000±ß¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¿ô»þ´ÖÊ¬¤¢¤ëÉáÄÌ¤ÎÆ°²è¤ÎÊÔ½¸¤Ç¤½¤Î³Û¤Ï°Â¤¹¤®¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥É¥±¥Áº¬À¤òÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â³èÌö¤ÏÆñ¤·¤¤¡£