°ËÆ£»í¿¥»á¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºî¤Ë¡Ö¾µÂú¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Í¸¢¾åÌäÂê¡×¡Ö»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ê¤¯¸ø³«¡×¤«¤Ä¤Æ¶¦¤ËÆ®¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬·Ù¾â¤ÎÎ¢¤Ç²¿¤¬¡Ä
1·î23Æü¤ËÂè97²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Î¸õÊäºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦°ËÆ£»í¿¥»á¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤¬Ä¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¥Î¥ß¥Íー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Û¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà½÷¤ÎÌ±»öºÛÈ½¤ò¶¦¤ËÆ®¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÒÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ó
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤Î³¤³°¾å±ÇÍÑ¥Ý¥¹¥¿ー
¡Ö¾å±Ç¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢É¬¤ºÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤â¡Ä
°ËÆ£»í¿¥»á¤Ï2015Ç¯4·î¡¢¸µTBS¶É°÷¤Î»³¸ý·ÉÇ·»á¤«¤éÀË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢2017Ç¯9·î¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏºÇ¹âºÛ¤¬»³¸ý»á¤Î¾å¹ð¤òÂà¤±¡¢Æ±°Õ¤Ê¤¯À¹Ô°Ù¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¤ÈÇ§Äê¤·¡¢»³¸ý»á¤ËÌó332Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿Æó¿³¡¦Åìµþ¹âºÛÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢»³¸ý»á¤ÏÅö»þ¡¢½à¶¯´¯ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï2016Ç¯¤Ë»³¸ý»á¤ò·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ËÆ£»á¤ÏÍâÇ¯5·î¤ËÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢ÅìµþÂè6¸¡»¡¿³ºº²ñ¤âÆ±Ç¯9·î¡¢ÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¤ÈµÄ·è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£»á¤Î½é´ÆÆÄºîÉÊ¡ØBlack Box Diaries¡Ù¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¤¥¢¥êー¥º¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëÀË½ÎÏ¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤Î¼«¿È¤ò¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬2024Ç¯10·î21Æü¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâÍÆ¤Î½¤Àµ¤òµá¤á¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£»á¤ÎÌ±»öºÛÈ½¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÛ¸îÃÄ¤Î¤¦¤Á¡¢À¾×¢ÍÛ»ÒÊÛ¸î»Î¤È²Ã¾ëÀéÇÈÊÛ¸î»Î¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ËÆ£»á¤òÃæ½ý¤¹¤ëÅê¹Æ¤ËTwitter¡Ê¸½X¡Ë¾å¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò²¡¤·¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¡¢¿ùÅÄ¿åÌ®»á¤òÁê¼ê¼è¤êÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡¢°ËÆ£»áÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤À¤Ã¤¿ÄÑ¹îÉ§ÊÛ¸î»Î¡£
¸½ºß¡¢ÄÑÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢À¾×¢¡¦²Ã¾ëÊÛ¸î»Î¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢3¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤È°ËÆ£»á¤ò¸î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç3Ì¾¤Ï¡¢ºÛÈ½¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖºÛÈ½°Ê³°¤ËÆ±±ÇÁü¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×»Ý¤ÎÀÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç°ËÆ£»á¤ÈÂåÍý¿Í¤¬Æþ¼ê¤·¤¿Ì±»öÁÊ¾Ù¤Î¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¡×¤¬¡¢±Ç²è¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖºÛÈ½°Ê³°¤ËÆ±±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£»á¤ÈÀ¾×¢ÊÛ¸î»Î¤À¡£
¤Ê¤¼ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤Ç¤¤º¡¢²ñ¸«¤Ç¸ø¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÄÑÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö°ËÆ£»á¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È¯Ã¼¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÁÊ¾ÙÃæ¡¢°ËÆ£»á¤¬¡¢ÊÛ¸îÃÄ²ñµÄ¤ËÆÍÁ³¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤¬Ãí°Õ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸å¤Ë²¿ÅÙ¤«°ËÆ£»á¤«¤é±Ç²è²½¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯12·î¤ËÀµ¼°¤Ë¡¢±Ç²è²½¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤±ÇÁü¤ò±Ç²è¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ø±Ç²è¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢É¬¤ºÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÍ×Ë¾¤òÅÁ¤¨¡¢°ËÆ£»á¤ËÎ»¾µ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·°ËÆ£»á¤«¤éºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤Ï¤Ê¤¯¡¢2023Ç¯12·î¡¢ÇÛµë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥º¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤¬¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¶Ã¤¡¢²þ¤á¤Æ°ËÆ£»á¤ËÌÌ²ñ¤ÈÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¾×¢ÊÛ¸î»Î¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤éÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÌÃÌ¤Î¾ì¤Ç°ËÆ£»á¤Ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Î»ÈÍÑ¤ÏÀÀÌó°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¡Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¥Û¥Æ¥ë¤«¤éµöÂú¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂÐºö¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¹¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·üÇ°ÅÀ¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯7·î¡¢À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤ÏËÜºî¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¾å±Ç²ñ¤¬ÅìÂçËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ËÆ£»á¤«¤é»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤È¤¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤é¤¿¤Þ¤¿¤ÞÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾µÂú¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¸¢¾åÌäÂê¡×
À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È»È¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥º¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤ï¤Ê¤¤Êý¸þ¤ÇÂÐºö¤¹¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÈÀÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÛÈ½¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºîÉÊ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£²Ã¹©¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜºî¤Ë¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤äÁÜºº°÷A¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ä²»À¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢2015Ç¯Åö»þ¡¢°ËÆ£»á¤È»³¸ý»á¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¾è¤»¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ú¸À¤·¤¿½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÜºº°÷A¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢»³¸ý»á¤Î½à¶¯´¯»ö·ï¤ÎÁÜºº¾õ¶·¤òÈó¸ø¼°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¤¤¤ï¤Ð¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡×¡Ê²ñ¸«¤Ç¤ÎÄÑÊÛ¸î»Î¤ÎÈ¯¸À¡Ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾µÂú¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¸¢¾åÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¤â¤Ï¤ä¸«Æ¨¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤âÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»î¼Ì¤ÇËÜºî¤ò´Õ¾Þ¸å¡¢À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤Ï²þ¤á¤Æ¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥º¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤ê¡¢°ËÆ£»á¤é¤È¶¨µÄ¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢·üÇ°ÅÀ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£2024Ç¯7·î31Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¨µÄ¤Ç¤Ï°ËÆ£»áÂ¦¤Ï¡Ø¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÏÇ¯ÇÛ¤À¤«¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¬µò¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë±þÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤Èµö²Ä¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¤È°ËÆ£»áÂ¦¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤éµöÂú¤òÆÀ¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¡¢°ËÆ£»á¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¶¨µÄ¤ò¼õ¤±¡¢°ËÆ£»á¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËºÆÅÙ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Æ±Ç¯8·î27Æü¤Ë°ËÆ£»á¤«¤éÊÛ¸îÃÄ°¸¤Æ¤Ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤ÏµöÂú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·Ž¤¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ä¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡Ø±ÇÁü¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡ÙÅù¤ÎÊ¸¤òÆþ¤ìŽ¤±ÇÁü¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃíµ¤·Ž¤¸ø¸À¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¸å¡¢ÆÏ¤¤¤¿2Ëç¤ÎÆâÍÆ¾ÚÌÀ
À¾×¢ÊÛ¸î»ÎÂ¦¤Ï9·î2Æü¤Ë¡ÖÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎµöÂú¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤Þ¤¿À¾×¢ÊÛ¸î»ÎÂ¦¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ï°ËÆ£»á¤Î¥áー¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë8·î¤Ë¡ÖºÛÈ½°Ê³°¤Î»ÈÍÑ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
À¾×¢ÊÛ¸î»ÎÂ¦¤¬9·î10Æü¤ËºÆÅÙ¡Ö¤´¸¡Æ¤·ë²Ì¤Þ¤¿¤Ï¤´¸¡Æ¤¾õ¶·¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ËÆ£»á¤Ë¥áー¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤Ë°ËÆ£»á¤«¤é¤Ï¡Ö¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤ªÊÖ»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÄÉ¤Ã¤Æ¡¢17Æü¤Ë¤Ï¡ÖËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Áー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¡Î§ÌÌ¤«¤é¤â¸¡Æ¤¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ã»þ¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
10·î2Æü¡£À¾×¢ÊÛ¸î»ÎÂ¦¤¬¡Ö¤´¸¡Æ¤·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥áー¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢10·î4Æü¤Ë¡¢Ê¸éº½Õ½©¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë´îÅÄÂ¼ÍÎ°ìÊÛ¸î»Î¤«¤é¡Ö»ä¤¬°ËÆ£»á¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ°Æ¤òÌÏº÷Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö10·î7Æü¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é´îÅÄÂ¼ÊÛ¸î»Î¤Ë¥áー¥ë¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢±Ç²èº×Åù¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤äº£¸å±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ÅìÂçËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î»î¼Ì¤Ç²æ¡¹¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÈÎÉ°Æ¡É¤Î²óÅú¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢10·î11Æü¤ËºÆÅÙ¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î15Æü¡¢´îÅÄÂ¼ÊÛ¸î»Î¤«¤éÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¡ØÅìÂç¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡ØBLACK BOX DIARIES¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Åù¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØ·Ê¤ä¿ÍÊª¤ÎÉþÁõ¤Ê¤É¤òÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÎÉ°Æ¡É¤Î²óÅú´üÆü¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Û¥Æ¥ë¤ÎµöÂú¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·7·î¤Î¶¨µÄ¤«¤é¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡ÈÎÉ°Æ¡É¤Î²óÅú´üÆü¤¹¤é¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ËÆ£»áÂ¦¤ÎÊÖ»ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¸½ºß¤ÎÌäÂê¤Î±ÇÁü¤¬³¤³°¤Ç¾å±Ç¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ³§¤¬±þ±ç¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Î±Ç²è¤ò´°À®¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄÑÊÛ¸î»Î¡Ë
¤³¤¦¤·¤ÆºòÇ¯10·î21Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È²ñ¸«¸å¡¢À¾×¢ÊÛ¸î»ÎÂ¦¤Ë¤Ï¡¢´îÅÄÂ¼ÊÛ¸î»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿À¸¶¸µÊÛ¸î»Î¡¢»Õ²¬¹¯»ÒÊÛ¸î»Î¤«¤é¡Ö°ËÆ£»áÂ¦¤Î²ñ¸«¤ÎÂåÍý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¯¥¹¤äÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¿À¸¶¡¦»Õ²¬ÊÛ¸î»Î¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤Ï2Ëç¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò°ËÆ£»á¤¬¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆCG¤ò»È¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡×¤³¤È¤ä¡ÖÁÜºº°÷A¤ÎÀ¼¤ò²Ã¹©¡¦ÊÑ¹¹¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤¬¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ·ï±ÇÁü¤Î¸ø³«¤Ëµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ËÜ·ï±ÇÁü¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¶¨µÄ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢¿¦Ì³¾åÃÎ¤êÆÀ¤¿°ÍÍê¿Í¤È¤ÎÈëÌ©¤ò¾µÂú¤Ê¤·¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¾×¢¡¦ÄÑÊÛ¸î»Î¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤É¤ì¤Û¤É²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÀÌó½ñ¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤òºîÉÊ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ÏÀÀÌó½ñ°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ï±Ç²è¤Ø¤Î»ÈÍÑ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³°¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±ÇÁü¤Ë²Ã¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾×¢ÊÛ¸î»Î¡Ë
¡Ö²»À¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ÎÁÜºº´±A¤ÎÀ¼¤ÏÉáÄÌ¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²Ã¹©¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î´Õ¾Þ¤·¤¿¤¢¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç²»À¼¤¬²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤ÎÊÌ¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¼¼Á¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ËÆ£»á¤ÈÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ËÆ£»á¤ÎÀ¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤·¤¿¤éÈà¤ÎÀ¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÄÑÊÛ¸î»Î¡Ë
¡ÖÀÈï³²¼Ô¤¬À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤È¹½Â¤¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¡×
Ì±»öºÛÈ½¤Ç°ËÆ£»á¤ÎÂåÍý¿Í¤À¤Ã¤¿À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤é¤¬¡Ö°ËÆ£»á¤Î±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¤òµá¤á¤ë¡×²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀË½ÎÏÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ËÆ£»á¤òìÊ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö°ËÆ£»á¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¡£º£²ó¤ÎÏÃ¤ÈÈà½÷¤ÎºÛÈ½¤ÏÊÌÌäÂê¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î²ñ¸«¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤é¤¬¤Ê¤¼¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ä¾ÀÜ´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡×¤Îºï½ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤äÁÜºº°÷A¤Î±ÇÁü¤ä²»À¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½¤Àµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¿Í¸¢¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë±Ç²è¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¿Í¼«¿È¤Ï¼«Ê¬¤Î´é¤äÀ¼¤Ê¤É¤òÎ®¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¾ÙÃæ¤Ë´¶¤¸¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¸¢¾å¤ÎÌäÂê¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î²ñ¸«¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÆó¸ÀÌÜ¤Ë¤Ï¡ØËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤Ë¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¤â¤Ã¤ÈÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÜ¿Í¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÀÈï³²¼Ô¤¬À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤È¹½Â¤¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾×¢ÊÛ¸î»Î¡Ë
ºîÉÊ¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö50°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢18¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦30°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤ÎÇÛµë¤¬·èÄê¡×¡Ê¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥ºHPÆâ¡¢1·î23ÆüÉÕ¡ÖNEWS¡×¤è¤ê¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÌµÃÇ»ÈÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Î±ÇÁü»ÈÍÑ¤Ë¡Ö¸ø±×À¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÄÑÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¯¡£
#2 ¤ËÂ³¤¯
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶¥æ¥