ËãÀ¸ÂÙ»á¤¬¿ä»¡¡¢¸¥ÂÎÁ°¤Ç¤Î¥Ô¡¼¥¹¼Ì¿¿¸ø³«¤Ç±ê¾åÈ¯À¸¤ÎÍ×°ø¤Ï¡ÖÀ¸³è¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¿ÍÁý¤¨¤Æ¤ë¡×
¸¥ÂÎ¼Ì¿¿¤ÎSNSÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ÇÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿½÷À³°²Ê°å¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÍÊ¸îÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤ÎÅý³ç±¡Ä¹¡¢ËãÀ¸ÂÙ»á¡Ê53¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¹¹¿·¡£¡ÖX¤Î±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÚÆî¸¶Îµ¼ùXËãÀ¸ÂÙ¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¼«¿È¤Î±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢LUFT¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹¤ÎÆî¸¶Îµ¼ù»á¤ÈÂÐÃÌ¡£°ìÏ¢¤Î±ê¾å¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤Ï½÷À³°²Ê°å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ÎÀèÀ¸¤ÎÆ°µ¡¤ÏÁ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¾å¤Ç¡¢±ê¾å¤¬µ¯¤³¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸³è¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿ä»¡¡£Æî¸¶»á¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
½÷À³°²Ê°å¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥°¥¢¥à¤Ç¤Î²òË¶¸¦½¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤¤¤¶¡¡Fresh cadaver¡Ê¿·Á¯¤Ê¤´°äÂÎ¡Ë²òË¶¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆ¬Éô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£¸¥ÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¥â¥¶¥¤¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸¥ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢½÷À³°²Ê°å¤ÏÅö³ºÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤Î¸å¡¢SNS¤ä¥Ö¥í¥°¤âºï½ü¤·¤¿¡£