¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤º´ÃÝ¤µ¤ó¡¢1ÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª/ ¥ì¥Ã¥É¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡ÖÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û

楽天モバイル株式会社は、広島県出身のボールボーイ佐竹さんを1日店長に起用し「メディア向け説明会&1日店長イベント」を楽天モバイル広島本通り店にて開催した。1日店長パートでは、広島県出身のお笑い芸人ボールボーイ佐竹さんが楽天モバイルのブランドカラーである「マゼンタ」色のユニフォームを着て、張り切った様子で登場。意気込みについて聞かれると「先ほど(楽天モバイルについて)勉強して、家族にも伝えたいと思いました。今日は街行く方々にも家族だと思って接して、良さを伝えていけたらなと思います。」とやる気にあふれる意気込みから1日店長パートがスタートした。

アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」を運営するレッドロブスタージャパン株式会社は、2024年12月3日(火)より、冬の新メニュー「プリンス・エドワードアイランドフェア」メニューの販売を開始した。今年の冬のフェアは、レッドロブスター独自ルートを活用し、カナダ東海岸に位置する「プリンス・エドワード島」から食材仕入れを行い、この島の選りすぐりの食材を使った特別な"ごちそうメニュー"4品を用意した。■自由に調整できるフレキシブルアームの首掛け式LEDネックライトサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ハンズフリー設計、自由に調整可能なフレキシブルアーム、明るさ調整機能など、多彩な特徴を備えたネックライト「800-LED083BK」を発売した。首にかけるだけで両手を自由に使えるハンズフリーデザイン。作業中、アウトドア、読書など、さまざまな場面で便利に使える。持ち運びも簡単で、家でも外でもこれ一つで快適に明かりを確保できる。左右独立して調整可能なフレキシブルアームが特徴だ。スポットとワイドの切替ができ、必要な場所だけをピンポイントで照らせるので、効率的に作業を進められる。作業台やキャンプでの細かな作業に最適だ。■コンセントのない場所でも使える!USB充電式加湿器サンワサプライ株式会社は、バッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使える、USB充電式加湿器「USB-TOY102W」を発売した。電源ケーブルが不要なため、設置場所を選ばず、好きな場所へ自由に移動して使用できます。シンプルなデザインで、オフィスや自宅のインテリアにも自然に調和する。吹き出すミストは熱くないので火傷の心配がなく安全に使用できる。ワイヤレスで使用できるバッテリー内蔵の加湿器のため、電源の取りづらい場所でも設置できる。パソコンのUSB AポートやUSB充電器、モバイルバッテリーから給電可能だ。■Ginza Sony Park グランドオープン前の特別プログラム!『ART IN THE PARK (工事中)』に1万人以上が来園Ginza Sony Parkは、2025年1月のグランドオープンに向けて工事中の建物を特別に開放し、Ginza Sony Parkと縁の深い3名のアーティスト、SHUN SUDO氏、山口幸士氏、玉山拓郎氏を迎えたプログラム『ART IN THE PARK(工事中)』を2024年11月19日(火)〜 12月1日(日)まで開催。会期の2週間を通して来園者が1万人を超え、多くの人に今ここでしか見られない、アートと建築が融合した空間を楽しむことができた。■"世界の美食家"も唸らせる食材を堪能できる!レッドロブスター「冬のごちそうメニュー」アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」を運営するレッドロブスタージャパン株式会社は、2024年12月3日(火)より、冬の新メニュー「プリンス・エドワードアイランドフェア」メニューの販売を開始した。今年の冬のフェアは、レッドロブスター独自ルートを活用し、カナダ東海岸に位置する「プリンス・エドワード島」から食材仕入れを行い、この島の選りすぐりの食材を使った特別な"ごちそうメニュー"4品を用意した。