¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤Ç»î¹çÃæÃÇ¡Ä¡Ö½Ð¶Ø¤Ê¡×¡Ö¼ÙËâ¤¹¤ó¤Ê¡×ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡¡£Í£Ì£Â¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëÌ¾ÌçµåÃÄÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¹¶ËÉ¤Ï½ªÈ×¤Þ¤ÇÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ç»î¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡£²¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²óÉ½¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¹¶·âÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é£±ÈÖ¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿º¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÈôµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÈôµ÷Î¥¡£¤³¤³¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬º¸¼ê¤Ë¤Ï¤á¤¿¥°¥é¥Ö¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿³È½ÃÄ¤Ï±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»î¹ç¤¬°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Èôµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ø¤ÎÂÇµå¤ÇÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÃæÃÇ¤Ë£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡Ö½Ð¶Ø¤Ê¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÂà¾ì¤µ¤»¤í¡×¡Ö¼ÙËâ¤¹¤ó¤Ê¡×¡Ö¶¯°ú¤ËÊá¤ë¤Ê¤è¡×¤Ê¤É¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö²¿¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Êá¤ë¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤Ä¤¤Êá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ëÅê¹Æ¤âÂ³½Ð¤·¤¿¡£