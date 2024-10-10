¥Û¥ó¥À¤¬¡Ö¿··¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×È¯É½¡ª Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÅÁÀâÅª¥Ð¥¤¥¯¡×¤¬Âç¿Ê²½¡ª ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¡Ö¿·CT125¡×È¯Çä¤Ø¡ª
¥Û¥ó¥À¤¬¡Ö¿··¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×È¯É½¡ª
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2024Ç¯10·î10Æü¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¡ÖCT125¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×¤Î»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢12·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡CT125¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡Ë¤Ï¡¢1958Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤ÎÅÁÅýÅª¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¡×¤ÎÈ¯Å¸·¿¤È¤Ê¤ë°ìÂæ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê11Ëç¡Ë
¡¡1961Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¡ÖCA100T ¥È¥ì¡¼¥ë50¡×¤ò»ÏÁÄ¤È¤·¡¢1981Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Û¥ó¥À CT110¡×¤«¤éÌÀ³Î¤Ë¡È¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡É¤ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¤Îµ¤·Ú¤µ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥¿¥Õ¤Êµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢°ìÉô²½»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ÎÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î²þÎÉ·¿¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ9.1ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯1.1kgf¡¦m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë125cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¸¶ÉÕÆó¼ï¡ÊÂèÆó¼ï¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ë¤Ç¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨¤Ï66.9km¡¿L¡ÊWMTC¥â¡¼¥ÉÃÍ¡Ë¡¢¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤Ï5.3L¤Ç¤¹¡£
¡¡²þÎÉÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥¥¾¡¼¥¹¥È¥Ñ¥¤¥×¤ËÁõÃå¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Î·Á¾õ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢½¾Íè°Ê¾å¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Áö¹Ô»þ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑÍÑÅÓ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¥¯¥í¥Ã¥¯¡õ¥®¥¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¤òÄÉ²ÃÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤âºþ¿·¡£
¡¡¿·¿§¤È¤·¤Æ¡¢»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤´Ä¶¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥·¥å¥¬¡¼¥±¡¼¥ó¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤È¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥¹¥â¡¼¥¡¼¥°¥ì¡¼¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¡£
¡¡·ÑÂ³¿§¤Î¡Ö¥°¥í¡¼¥¤¥ó¥°¥ì¥Ã¥É¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´3¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï47Ëü3000±ß¡£Ç¯´ÖÈÎÇä·×²èÂæ¿ô¤Ï1Ëü2000Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£