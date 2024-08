Googleは新製品の発売前に、テクノロジー系のインフルエンサーやメディアに一足先にPixel製品を紹介する招待制のプログラムを展開しています。これまでこの種のプログラムにおいて、Googleとメディアおよびインフルエンサーとの間では不透明な取引が続いてきましたが、「Googleがついに一線を越えた」とテクノロジーメディアのThe Vergeが報じました。Google threatened tech influencers unless they ‘preferred’ the Pixel - The Verge

From the outside of #TeamPixel, looking in: pic.twitter.com/a3BWeEqQvv— Marques Brownlee (@MKBHD) August 16, 2024

I’m formally removing myself from team pixel. It’s been a good run but the program is no longer in line with my ethics or in the best interest of my channel and the content that I provide to my viewers. I emailed them today and quit. #NoLongerTeamPixel— TechOdyssey | #TechRejects (@AdamJMatlock) August 15, 2024

Googleは2024年8月14日(水)にPixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro Foldを発表しました。小型化してカメラバーも刷新された「Google Pixel 9」&「Google Pixel 9 Pro」と大型画面の「Google Pixel 9 Pro XL」登場 - GIGAZINEGoogleが画面サイズ8インチ+6.3インチの折りたたみスマートフォン「Google Pixel 9 Pro Fold」を発表 - GIGAZINEこのPixel 9シリーズの招待制プログラム「Team Pixel」において、Googleがこれまでとは異なる条件を提示していることが、プログラムに参加しているインフルエンサーのSNSへの投稿により明らかになっています。Team Pixelの契約には、「競合他社のモバイルデバイスの代わりにGoogle Pixelデバイスを取り上げることが期待されています」「Pixelよりも他のブランドが好まれていることが判明した場合、ブランドと作成者との関係を断つ必要があります」と明記されているそうです。なお、The Vergeは独自にTeam Pixelの参加フォームを入手したそうですが、記事作成時点では閉鎖されてしまっている模様。GoogleのコミュニケーションマネージャーであるKayla Geier氏は、The Vergeに対して「#TeamPixelは、報道機関やクリエイターのレビュープログラムとは別の、独自のプログラムです。#TeamPixelの目標は、Pixelデバイスを報道機関や技術レビュー担当者ではなく、コンテンツクリエイターの手に届けることです。昨日、#TeamPixelフォームに表示されたこの新しい文言は的を外したものであるため削除されました」という声明を出しています。インターネット上ではあらゆる製品レビュー担当者にこの種の規約が適用されるのではといぶかしむ人もいますが、The Vergeは「The Vergeを含むメディア向けのGoogle公式のPixelレビュープログラムではこのような規約は必要ありません。そして、誤解のないように申し上げますが、The Vergeは倫理方針に従ってこの種の規約を決して受け入れません」と記しています。なお、GoogleによるとTeam PixelはPRエージェンシーの1000headsが運営するプログラムで、ブランドアンバサダーとして関心を集めてもらうために、インフルエンサーや熱狂的なファンに発売前にデバイスを一足先に提供するというものだそうです。Googleは1000headsと提携しているものの、直接プログラムを運営しているわけではなく、従来のレビュープログラムとは根本的に異なるものであることは明らかです。Team Pixelの新しい規約が問題になったことを受け、人気のテクノロジー系YouTuberであるMarques Brownlee氏は、自身はTeam Pixelの一員ではなくその規約に縛られていないと主張する動画を投稿しています。テクノロジー系YouTubeチャンネルのTechOdysseyでレビュー担当を務めるアダム・マトロック氏は、「5年以上前にこのプログラムに参加したのは、スマートフォンを比較的早く、あるいは予定通りに入手する素晴らしい方法だったからです。これはレビューの世界では大きなことです」と言及しています。しかし、Team Pixelが新しい方針を打ち出したため、「Team Pixelを辞めた」とマトロック氏はXに投稿しました。テクノロジー系YouTubeチャンネルKevin The Tech Ninjaのケビン・ネザー氏も、この規約がきっかけでTeam Pixelを脱退したと語っています。ネザー氏は「テクノロジーのレビューを生業としている者として、私は多くのブランドと仕事をしています。ひとつの製品だけを使うように追い詰められるのは、私には向いていませんし、参加したいこともありません」と語りました。なお、ネザー氏は「これまでのTeam Pixelのアンケートではこのような条件は見たことがありません」と言及。通常、アンケートは、スポーツやファッションなど、さまざまなトピックに対するクリエイターの関心度を測定し、コラボレーションの分野を特定するために使用されてきたそうです。また、義務的な投稿以外では通常通りデバイスをレビューすることをTeam Pixelの代表者に明確に伝えてきたとネザー氏は明かしています。なお、今回の独占条件は異例のものであり、「通常、ブランドがクリエイターやブランドアンバサダーに独占権を要求する場合、報酬を支払い、明確な開示ルールを設け、期限を設定するものです」とThe Vergeは指摘しています。