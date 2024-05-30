ドコモの「iPhone 15」が最大4.4万円引きに、31日～
NTTドコモは、ドコモオンラインショップにおいて、対象スマートフォンの割引額やポイント付与額を5月31日に変更する。
iPhone 15
5月31日以降、MNPでは、iPhone 15が4万4000円引き、iPhone 15 Proが3万3000円引きになる。
新規契約では、購入時に利用者が22歳以下であるかeximoを契約の場合、iPhone 15で4万ポイント、iPhone 15 Proで3万ポイントが付与される。
機種変更、契約変更では、「Xperia 10 V SO-52D」「Xperia 10 V Fun Edition SO-52D」が1万1000円引き、iPhone 14（128GB）が5500円引きになる。MNP 機種名 5月31日以降 iPhone 15 44,000円割引 iPhone 15 Pro 33,000円割引 新規契約 機種名 5月31日以降 iPhone 15 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合40,000ポイント付与 iPhone 15 Pro 購入時に利用者が22歳以下の場合、またはeximoを契約の場合30,000ポイント付与 機種変更、契約変更 機種名 5月31日以降 Xperia 10 V SO-52D 11,000円割引 Xperia 10 V Fun Edition SO-52D 11,000円割引 iPhone 14 128GB 5,500円割引