『マインクラフト』ダイヤモンドの剣がルームライトに ─ 公式新商品が国内発売

ジェイソン・モモア主演での大人気ゲーム『マインクラフト』の海外公式グッズ「マインクラフト トランプ(アニマル柄)」「マインクラフト ダイヤモンドの剣ルームライト」が、2024年8月上旬より国内で発売される。

マインクラフト トランプ(アニマル柄)

大人気ゲーム「マインクラフト」からアニマル柄デザインのトランプが登場!

「ブタ」「パンダ」「キツネ」などのおなじみのキャラクターが描かれているキュートなデザインとなっております。

発売日:2024年8月上旬 発売予定

価格:1,320円(税込)

商品サイズ:H110×W75×D34 mm

マインクラフト ダイヤモンドの剣ルームライト

大人気ゲーム「マインクラフト」からダイヤモンドの剣ルームライトが登場!全長約40cmのサイズ感はまさに1/1スケールで、幻想的なダイヤモンドのライトアップでお部屋が一気にマイクラ空間に!マイクラ好きなら一本は手に入れておきたい逸品です。

壁掛けも横置きもOKなデザインとなっていますので、お部屋に自由に飾っていただけるほか、常時点灯、ゆらめき点灯、音に反応しての点灯の3パターンの光り方をお楽しみいただけます。

※電池:単4電池3本使用(別売り)

※USB Type-Cケーブルを使用して、給電使用可(充電不可)。コードは付属いたしません。

発売日:2024年9月上旬 発売予定

価格:5,720円(税込)

商品サイズ:H397×W196×D43 mm

