¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬ÁÏºî¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¡×¤¬À©ºîÃæ»ß
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡¦¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ÎÀ©ºî¤¬·ÐÈñÀá¸º¤òÍýÍ³¤ËÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ£Ã£Î£Â£Ã¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Ç¯¤ÎÂè£±»ÍÈ¾´ü¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè½é¤á¤Æ·ÀÌó¼Ô¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢³ô²Á¤â£²£µ¡ó¤ò²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿·ºî¤Î·×²èÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ò´Þ¤à¿ôËÜ¤ÎÀ©ºîÃæ»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£¸å¤â¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡õ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¥¢¡¼¥Á¥¦¥§¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¡×°Ê³°¤Ë¤â¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿ôËÜ¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Á¥¦¥§¥ë¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤ËÆ±Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ä±Ç²è¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡¢»Ò¶¡ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìó£±£¶£°²¯±ß¤È¤â¤µ¤ì¤ëÇË³Ê¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬ÁÏºî¤·¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å»á¤È¤È¤â¤ËÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ºîÉÊ¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î£±£²ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Îò»Ë¾å¤Î°ÎÂç¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ËÁ¸±Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÏºòÇ¯¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ç¡¢¡ÖÆ±À¤Âå¤Î¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¼«Ê¬È¯¸«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£