¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤¬±¿Å¾Ãæ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¹ð¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥¿¥¤¥ä¤¬ÂçÇúÈ¯¡¡¥Ð¡¼¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¸Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¹âÂ®Æ»Ï©±¿Å¾Ãæ¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ð¡¼¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Î²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥¿¥¤¥ä¤¬ÂçÇúÈ¯¡¡¥Ð¡¼¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤¬¤¹¤°¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹¬¤¤Âç»ö¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»Å»öÁ°¤¸¤ã¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥«¥Õ¥§¤·¤ÆÄ¾¤êÂÔ¤Á¤Ç¤¹¡¡º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¡¤ä¤ê¤Þ¡¼¤¹¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¹âÂ®µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£