¤¤ç¤¦¤À¤¤¤²¤ó¤«¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤!? ¿Æ¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸«¼é¤í¤¦¡¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë »Ò°é¤Æ¸À¤¤´¹¤¨»öÅµ
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¡¢¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ËÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ½ÉÂê¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢ÌóÂ«¤ä¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤ ¡¢¥¥ì¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡Ä¡£¤½¤³¤Ç´¶¾ðÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¿Æ¼«¿È¤â½ý¤Ä¤¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë »Ò°é¤Æ¸À¤¤´¹¤¨»öÅµ¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¶µ°é²È¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄ¾¡µª»á¤ÈÌ¡²è²È¥«¥ï¥°¥Á¥Þ¥µ¥ß»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë »Ò°é¤Æ¸À¤¤´¹¤¨»öÅµ¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¡ÖÀ¼¤¬¤±¤Î¶Ë°Õ¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ´¹¡ª ¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢°é»ù¤ËÇº¤àÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î1ºý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥±¥ó¥«¤ÏÌµÍý¤Ë»ß¤á¤º¡¢¿Æ¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¤Î¤ß¡ª ¤³¤Î¤È¤¾å¤Î»Ò¤È²¼¤Î»Ò¤ÈÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥É¤ÇÀ¼¤¬¤±¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜºîÉÊ¤ÏÀÐÅÄ¾¡µªÃø¡¢¥«¥ï¥°¥Á¥Þ¥µ¥ßÌ¡²è¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë »Ò°é¤Æ¸À¤¤´¹¤¨»öÅµ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿