¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤´¤Ï¤ó¤Ë¥·¥Á¥åー¤ò¤«¤±¤ëÇÉ¡© ¤«¤±¤Ê¤¤ÇÉ¡© ¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ ¡Ã ¿©³Úweb
¡¡´¨¤¯¤Ê¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¥Á¥åー¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¤´¤Ï¤ó¤Ë¥·¥Á¥åー¤ò¤«¤±¤ë¡© ¤«¤±¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡É®¼Ô¤Î¼Â²È¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤´¤Ï¤ó¤Ë¥·¥Á¥åー¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¿©¤ÙÊý¡¢¤â¤·¤ä¤¦¤Á¤Î¼Â²È¤À¤±¤Î´·½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ø¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥åー¤«¤±¤´¤Ï¤óÍÑ¤Î¥ë¥¦¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÛÃÏ¾ìÆâ»Ô¾ì¤Î¿©Æ²¤Ç¤â¥·¥Á¥åー¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¥·¥Á¥åー¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¡¢¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£º£²ó¤Ï¡Ø¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¡Ù¤Î¥·¥Á¥åー¤«¤±¤´¤Ï¤óÀìÍÑ¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Îµ¿ÌäÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Á¥åー¤ò¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È²áÈ¾¿ôÄ¶¤¨¡ª
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤¬2016Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥·¥Á¥åー¤È¤´¤Ï¤ó ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¡È¤´¤Ï¤ó¤È¤ï¤±¤ë¡©¡É¡È¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¡©¡É¡×¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
¡¡¤Þ¤º¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤¬2016Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥·¥Á¥åー¤È¤´¤Ï¤ó ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¡È¤´¤Ï¤ó¤È¤ï¤±¤ë¡©¡É¡¡¡È¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¡©¡É¡×¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ï¤±¤ë¡×ÇÉ¤¬58¡ó¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¡×ÇÉ¤¬42¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¡×ÇÉ¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¿©¤ÙÊý¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¿©¤ÙÊý¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¥·¥Á¥åー¥ë¥¦¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¡Ø¥·¥Á¥åー¥ß¥¯¥¹¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡¢1966Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤«¤é¡Ø¤´ÈÓ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¡ÙÌ£ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¥·¥Á¥åー¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø¥·¥Á¥åー¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´·½¬¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥Á¥åー¤«¤±¤´ÈÓ¤ò¹¥¤àÁØ¤¬ÀøºßÅª¤Ë¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â¤Õ¤ì¤¿¥·¥Á¥åー¤«¤±¤´ÈÓÀìÍÑ¤Î¥ë¥¦¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤ÎÈÎÇä¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¡Ê¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¡Ë
¡Ö¡Ø¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¤ËÂÐ¤¹¤ëÀøºßÅª¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ØÌ£¤¬Í¥¤·¤¤¡Ù¡Ø¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡ØÇò¤¤¤«¤é¤´ÈÓ¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤·¤Å¤é¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä°Ê¹ß¡¢¡Ø²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦¡Ù¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¹ØÆþÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¡¢¥·¥Á¥åー¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¡Ø¼çºÚ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¼ç¿©¡Ù¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢À½ÉÊ¼«ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤ë¿©¤ÙÊý¤Î»Ù»ý¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥Á¥åー¤«¤±¤´ÈÓÀìÍÑ¤Î¥ë¥¦¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Î¤ß¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ù»ý¤¬¹â¤Þ¤êÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥Á¥åー¤«¤±¤´ÈÓÀìÍÑ¤Î¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¤È¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡ª
¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤¢¤ëºî¤êÊý
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢½¾Íè¤Î¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¤ò¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦Ç»¸ü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºî¤êÊý¤Ï½¾Íè¤Î¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°ìÊý¡¢Ä´ÍýÃæ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦½¾Íè¤Î¥·¥Á¥åー¤è¤ê¤âÇ´ÅÙ¤¬¶¯¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥Á¥åー¤«¤±¤´ÈÓ¤Î¿©¤ÙÊý°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥ó¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥åÉ÷¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ÈÏÂ¤¨¤Æ¥«¥ë¥Ü¥Êー¥éÉ÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÇ´ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤òºî¤Ã¤¿¤â¤Î
¡¡¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¥Á¥é¤Î¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¡£¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¶¯¤¯¡¢Ç´ÅÙ¤â¶¯¤á¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÇ»¸ü¤½¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸¡×¤¬¤¦¤Þ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¤Î¤«¤±¤´ÈÓ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤ËÈôÌö¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯¤¹¤®¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¤È¤â¤â¤Á¤í¤óÄÌ¤º¤ëÍ¥¤·¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤ªÊ¢¤â¤·¤Ã¤«¤êËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¡Ø¤«¤±¥·¥Á¥åー¡Ù¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ëÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
½¾Íè¤Î¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¤Î¤«¤±¤´ÈÓ¤â¥è¥·¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¤¤¤¯¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Î¤â¥è¥·¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¡¤Þ¤µ¤Ë²ÈÂ²¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡Ù¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¤«¤±¤Ê¤¤ÇÉ¡Ù¤À¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤â¡Ø¤´ÈÓ¤Ë¥·¥Á¥åー¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÆ²¡¹¤È¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¡Ø¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤À¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤³¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¡Ø¤«¤±¥·¥Á¥åー¡Ù¤Ë¥È¥é¥¤¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Ø¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡Ù¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡¡ÍßÄ¥¤ê¤ÊÉ®¼Ô¤Ï¡Ö¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤È¡¢½¾Íè¤Î¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¤ò2¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¥Á¥åー¤«¤±¤´ÈÓ¤Ç¿È¤â¿´¤â²¹¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ý¾¾ÅÄµÁ¿Í¡Ë
¡üDATA
¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ ¥·¥Á¥åー¥ª¥ó¥é¥¤¥¹
https://housefoods.jp/products/special/stewonrice/index.html