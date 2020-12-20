Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê!?¡¡¤¢¤Î¡Ö°û¤à¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬ÁýÎÌ¤·¤ÆÉü³è¡ª
¡Ö¡û¡û¤Ï°û¤ßÊª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°û¤à¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áº¢¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤â¡Ö°û¤à¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Éü³è¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
25¡óÁýÎÌ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª2020Ç¯12·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ®Â¼ÇÀ¾ì¡¡°û¤à¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¡ÁýÎÌ¡ª¡¡240ml¡×¡ÊÀÇ¹þ188±ß¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ä®Â¼ÇÀ¾ì¤Î´Æ½¤¾¦ÉÊ¤ÇÄ®Â¼ÇÀ¾ì¤ÎÎýÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¿ÅÙ¤«È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆÎÌ¤ò25¡óÁýÎÌ¤·¤ÆÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
²áµî¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤È¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡ª¡×¡¢¡Ö¿À¤Î°û¤ßÊª¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÉü³è¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÁýÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò´î¤ÖÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºá¤ÊÌ£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£°û¤àÁ°¤Ï¡¢ÍÏ¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢·ã´Å¤ÊÌ£¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤Ç¥³¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥´¥¯¥´¥¯°û¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
°û¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºá¤ÊÌ£¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÀ¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¿À¤Î°û¤ßÊª¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤ò°û¤ßÊª¤ÇËþ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÉÊ¡£¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢°ÊÁ°È¯Çä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢ÉÊÇö¤Ë¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤ØµÞ¤²¡Á¡ª¡ÊÊ¸¡¦²¼Â¼¾ÄÂÀ¡¿TOMOLO¡Ë