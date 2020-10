12月2日にCDデビューを控える9人組グローバルガールズグループ「 NiziU 」のメンバー・MIIHI(ミイヒ、16)が、体調不良のため、当面の間、治療と休養に専念することが23日、発表された。公式サイトでは「NiziUメンバーMIIHIに関しまして、大切なお知らせがございます。メンバーMIIHIは最近の活動において体調不良が続いていましたため、医師と相談の結果、十分な休養が必要とのアドバイスを受け、本人の健康を第一に考え、当面治療と休養に専念することにいたしました」と報告。「NiziUの活動を楽しみにしてくださっているファンの皆様、ご理解のほど宜しくお願いいたします」と理解を求めた。現在の様子については「MIIHIは治療を受けて徐々に体調も回復してきている状態です」と説明。「ー刻も早く、笑顔でまたファンの皆様とお会いできますよう、たくさんの応援をいただけましたら幸いです。活動再開につきましては体調が回復しだい、また改めてご案内させていただきます」としている。NiziUは、ソニーミュージックと韓国のJYP Entertainment(以下JYP)が昨年2月に始動したオーディション『Nizi Project』のサバイバルを勝ち抜いたMAKO(19)、RIKU(17)、RIMA(16)、RIO(18)、MAYA(18)、MIIHI(16)、MAYUKA(16)、AYAKA(17)、NINA(15)からなる9人組。6月30日にデジタルミニアルバム『Make you happy』でプレデビュー。リードトラック「Make you happy」のミュージックビデオはYouTube再生数1億4000万回を突破。代名詞とも言える“縄跳びダンス”は、著名人をはじめ老若男女がカバー動画を投稿し、今年を代表するトレンドとなっている。12月2日にシングル「Step and a step」でいよいよCDデビューする。