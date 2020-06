元気と癒やしをくれる“ガッキースマイル”が集結！ 新垣結衣さん出演　GMOクリック証券「Life is」シリーズ特別総集編CMスタート

「Life is …」―新垣さんが歩んできた人生とは?

「『笑う門には福来る』とか、『楽しいから笑うのではない、笑うから楽しくなる』とか、そういう考え方、私好きです」

「ちなみに、笑うことができる動物って、人間だけだそうです。すごいなぁ、人間って」

「人生とは何か?」「自分とは誰か?」人間、誰もが一度は考えたことのある普遍的なテーマかもしれません。GMOクリック証券のテレビCMでは「Life is …」と銘打ち、まさにこの問いに対する答えを見つける“旅”を、女優の新垣結衣さんとともに続けてきました。2020年6月9日からは、その過去映像を厳選した特別総集編「笑うのは人間だけ」篇の放映がスタートします。過去シリーズから切り取られたのは、2015年1月から続いている“旅”の中から、新垣さんが見せてくれたとびきりの「笑顔」。そのたくさんの笑顔は、未曾有の事態に包まれている昨今の暗い気持ちを、少しだけ晴らしてくれるものかもしれません。これまで、時代も時空も飛び越え、古今東西を旅してきた新垣さん。人生とはーー「Life is …」という命題のもと、さまざまな“旅”をしてきました。少女と馬車に乗りながら、セルフィーで撮影したのは「Life is Going on.」篇(2017年)。朝の目覚めから「おやすみ」まで、旅する一日をリアルに切り取った映像が話題になりました。キャンプで花火をしたり、ハンモックで寝転びながら笑顔を見せてくれたのは「Life is Friendship.」篇(2019年)。友人や自然とふれあいながら、心から見せてくれるナチュラルな笑顔が印象的です。ほかにも、夕日を眺めながらにこやかな表情を見せてくれたのは「Life is Belief.」篇(2017年)。日暮れの海岸でセルフィーを持ちながら撮影された「Life is Beautiful.」篇(2017年)では、美しい景色に思わず一筋の涙が頬を伝うなど、新垣さんのありのままの表情に心が動かされる人も多かったことでしょう。今回の特別総集編「笑うのは人間だけ」篇では、そうしたシリーズ10作品からとびきりの“ガッキースマイル”を厳選。屈託のない自然体の笑顔は、観ているこちらまで前向きな気分にさせられます。と、こちらまで笑顔になっていると、ふと核心をついたようなナレーションに少し「ドキリ」とさせられてしまうかもしれません。人生、ときには辛いことや悲しいこともあります。でも、人間だけが、笑うことによって元気になれたり、相手を幸せにできたりするのなら、笑顔を少し大切にしてみようという気にもなるでしょうか。気分が落ち込んでしまったときでも“ガッキースマイル”になぞらえて笑顔を取り戻せば、「笑うから楽しくなる」こともあるように思います。ちなみにCMスペシャルサイトでは、過去のCMアーカイブも視聴可能です。新垣さんはこの5年間でどんな旅をしてきて、どんな表情の変化があったのでしょうか。「人生とは何か?」「自分とは何か?」の答えを、新垣さんと一緒に探してみるのも良いかもしれません。