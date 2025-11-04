女性ウケのいい「ヒゲ」のスタイル９パターン
最近、男性の間で流行している「ヒゲ」に対する女性からの評価は「オシャレ」と「不潔っぽい」の両極端に別れる傾向があるようです。数あるヒゲのなかでも、比較的女性からの印象がよいスタイルにはどんなものがあるでしょうか？ 『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性ウケのいい『ヒゲ』のスタイル９パターン」をご紹介します。
【１】玉山鉄二のようにセクシーな「薄い口ヒゲ＋アゴ下ヒゲ」
「うっすらモミアゲとつながったあごヒゲがセクシーだと思う」（２０代女性）など、薄めの口ヒゲとモミアゲにつながるあごヒゲの組み合わせは、男性のセクシーさを強調するスタイルのようです。玉山鉄二のような色男ほど向いているかもしれません。
【２】水嶋ヒロのように意外性のある「コンビネーションヒゲ」
「線の細い男性が濃い目のヒゲっていうギャップがいい」（２０代女性）など、濃い目に伸ばした口ヒゲ＋あごヒゲの組み合わせは、男性らしさを強調するスタイルのようです。水嶋ヒロのようにシャープな印象の男性なら、ギャップでオシャレに見えそうです。
【３】ＥＸＩＬＥのように明るく見える「扇形のヒゲ」
「色黒の男性はヒゲも似合う。短めで男らしい感じなら◎！」（２０代女性）など、ＥＸＩＬＥメンバーに多い鼻下＋口元＋アゴ下の３ブロックに分かれたヒゲは、表情を明るく見せてくれるスタイルです。色黒でダンサーっぽい雰囲気の男性に似合うようです。
【４】オダギリジョーのような雰囲気のある「野武士ヒゲ」
「長髪＋長めのヒゲはちょっと侍っぽい。オシャレな感じならアリ」（２０代女性）など、無造作に伸びた口ヒゲ＋あごヒゲが、どこか「和」の雰囲気を感じさせるスタイルです。オダギリジョーのように長髪の似合う男性に向いている、上級者ヒゲといえそうです。
【５】平井堅のように野性的な「濃い目のうっすら無精ひげ」
「好みは分かれると思うけど、頬まで青い無精ひげが野性的でヤバい。ゾリゾリしたい」（２０代女性）など、頬まで覆ううっすらした無精ひげは、ヒゲ好き女性のハートを強くつかむようです。平井堅のようにヒゲの濃い男性のみ可能な選ばれたスタイルといえそうです。
【６】土田晃之のように輪郭を強調する「フェイスラインに沿ったあごヒゲ」
「短くカットすれば不潔感はないし、小顔に見えていいと思う」（３０代女性）など、フェイスラインに沿った短いあごヒゲは、輪郭を強調して小顔効果があるようです。土田晃之のように、顔の大きめな男性に似合うスタイルといえそうです。
【７】上地雄輔のように顔の引き締まる「あご下ヒゲ」
「オシャレに見せるなら、あごヒゲだけが一番無難だと思う」（２０代女性）など、ヒゲのなかでも安定感のあるスタイルが「あご下ヒゲ」です。上地雄輔のように大らかなムードの男性なら、顔の印象を若干引き締める効果もありそうです。
【８】阿部寛のようにダンディな「カコミヒゲ」
「イタリア人みたいでダンディ。大人っぽい男性ならＯＫだと思う」（２０代女性）など、鼻から下に枠（カコミ）を作るスタイルは、大人の男性のダンディさを強調するようです。阿部寛ばりに日本人離れした顔つきの男性に向いているといえそうです。
【９】イチローのようにワイルドな「ショートコンチネンタルヒゲ」
「短髪を合わせるとスポーツマン風でかっこいい！」（２０代女性）など、口ヒゲとあごヒゲを伸ばして短くカットしたスタイルは、多くの日本人男性に似合うようです。イチローのようにワイルドさのなかに清潔感を出したい人に向いているといえそうです。
ほかにも、「女性ウケのいいヒゲ」のスタイルはあるでしょうか？ みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
