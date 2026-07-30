今日7月30日は、北海道から北陸は断続的に雨が降るでしょう。東北や北陸では非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間30ミリ以上50ミリ未満)が降り、大雨となる恐れがあります。関東から九州、沖縄は晴れて危険な暑さとなるでしょう。午後は内陸部を中心に急な雨や雷雨にも注意が必要です。

東北や北陸で大雨

今日30日は、北海道から北陸では、低気圧や気圧の谷の影響で断続的に雨が降るでしょう。東北や北陸では非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間30ミリ以上50ミリ未満)が降り、大雨となる恐れがあります。土砂災害や河川の急な増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒が必要です。

関東〜九州では危険な暑さ

関東から九州にかけては強い日差しと暖気の影響で気温が上がり、猛暑日(最高気温35℃以上)が続出するでしょう。東京都心や高知市で37℃、名古屋市や広島市で38℃と体温を超えるような暑さとなりそうです。甲府市で39℃などと、酷暑日(最高気温40℃以上)に迫る暑さとなるでしょう。熱中症にならないよう、こまめな水分や塩分補給、エアコンを適切に使用してください。



大きな地震のあった熊本市でも35℃予想と12日連続の猛暑日となりそうです。熱中症に警戒が必要です。復旧作業や避難所ではこまめな水分補給を心がけてください。



午後は関東の内陸部を中心に大気の状態が不安定となり、局地的ににわか雨や雷雨がありそうです。