東京外国為替市場の円相場は、一時1ドル＝155円台前半に突入した。およそ3カ月ぶりの円高ドル安水準だ。片山財務大臣は、午前、「7月31日、アメリカ財務省と協調して円買い介入を実施した」と発表し、「更なる協調介入を実施することも躊躇しない」と言及していて、市場では追加介入が行われたとの観測が広がっている。これに先立って、トランプ大統領は円買い介入をめぐり「我々はいつでも日本の力になる」と発言し、円相場では神