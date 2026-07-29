きょうは８月１日からの値上げについて、物価の最前線を取材してきました。



（急式アナウンサー）「７月には２５００品目以上の食べ物や飲み物が値上がりをしましたが、８月も札幌市北区のスーパーでも食卓には欠かせない多くの商品が値上がりするということです」



（急式アナウンサー）「８月はどんな食品が値上げに？」



（マルコストアー 山川悟史社長）「水産品関係の缶詰がほとんどのメーカーで値上げになる。はごろもフーズで昔からあるシーチキンが１つで３０～４０円程度の値上げになる」





（急式アナウンサー）「一番 値上げ 幅が大きいのは？」（マルコストアー 山川悟史社長）「サバの 缶詰 になる。ウミオス（マルハニチロ）は１缶で５０円程度 値上げ の要請が（メーカーから）きている」水産関係の 缶詰 値上げ は、原材料である魚の価格が上がっていることが一番の要因で、８月からほぼすべての商品で２０円から５０円 値上げ されるということです。（急式アナウンサー）「庶民の味方だったものが少し贅沢品の域に入りつつある感じを受けますね。ほかの 値上げ は？」（マルコストアー 山川悟史社長）「 森永乳業 の乳製品の一部の商品が 値上げ になる。ビヒダスヨーグルトのプレーンヨーグルトが１つ１０円程度 値上げ になる」 森永乳業 では小分けタイプのフルーツヨーグルトやゼリーなども１個１０円から１５円 値上げ され、カップ飲料もほぼすべての商品が１個１０円ほど 値上げ されます。（マルコストアー 山川悟史社長）「今回の 値上げ に関しては乳価の高騰の 値上げ ではないので、牛乳とかは今回 値上げ されない」帝国データバンクによると、８月の飲食料品の 値上げ は１８９８品目が予定されています。 値上げ の大きな要因となっているのが 中東 情勢による「 ナフサ 不足」です。例えば…（マルコストアー 山川悟史社長）「 豆腐 や揚げ類の一部、 納豆 などが 値上げ になる。 北海道 ・マルカワの 豆腐 の一部商品が８月から１つ１０円程度 値上げ になる。 納豆 だとヤマダイフーズという道内のメーカーで、８月からは１パック１０円、高いもので１５円程度上がる。メーカー側も当然 ナフサ 由来の容器を使っているので、資材分だけは 値上げ せざるを得ないということで話をもらっている」 ナフサ 不足による 値上げ は漬物や キムチ にもおよび、「北日本フード」の一部商品も５円から１０円ほど 値上げ になるということです。（急式アナウンサー）「おかず一品を助けてくれるようなものが値上がりになる。これは少し困ったことになるなという気がしますね」９月にはカマボコやちくわなどの 値上げ もすでに発表されていて、多くの品目の 値上げ が予定されているということです。