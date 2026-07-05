〈「銀座が庶民の街になってしまった」しゃぶ葉にオーケーも出店…大衆チェーンが増殖してもなお、銀座に悲観すべきではない理由〉から続く外国人旅行者の訪問地として、銀座は長年上位をキープし続けている。東京都産業労働局が実施する「国・地域別外国人旅行者行動特性調査」によると、2024年の訪問地ランキングで銀座は全体3位（51.9%）に位置する。【写真】「あれ、銀座ってこんな感じだったっけ…？」チェーン店が増えた、