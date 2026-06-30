任期満了に伴う大竹市長選挙で初当選した福田弘美市長が初登庁しました。 大竹市の福田弘美市長は市役所に初登庁し約２００人の職員や市民らに出迎えられました。 大竹市で市長が変わるのは２０年ぶりで、福田市長は市政への決意を語りました。 大竹市 福田弘美市長「（市民の）皆さまが安心安全で暮らせるような街に築き上げていくことを使命としてなんとしてもやり抜きたい」 福田市長は教育や介護施設の充実を進めると