恵庭市・江別市・苫小牧市の３つの市に絞られているファイターズの２軍本拠地の移転先について、球団側は７月２日に会見で発表することを明らかにしました。ファイターズスポーツ＆エンターテイメントは２０２５年７月、千葉県鎌ケ谷市にある２軍の本拠地を北海道内に移転する構想を発表しました。当初は札幌市・恵庭市・江別市・苫小牧市などの６つの市が候補地としてあがりました。球団側は６月中には候