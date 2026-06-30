アスクルが反落している。２９日の取引終了後に発表した６月度（５月２１日～６月２０日）の月次業績で、単体売上高が前年同月比１３．８％減となり、９カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。主力のＡＳＫＵＬ事業は平日が１日少なく、土曜日が１日多かった影響もあって同１４．７％減となった。一方のＬＯＨＡＣＯ事業は同４．６％減となり２カ月連続前年を下回った。 出所：MINKABU PRESS